أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 12 طائرة مسيرة هجومية وصاروخ كروز، زاعمة أنها أسقطت جميع الطائرات بدون طيار.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات في منطقة أوديسا الجنوبية أنها أسقطت في وقت سابق طائرة بدون طيار هجومية واستطلاعية نادرة مصممة إيرانيًا.

وقالت القوات الجوية إن القصف أُطلق من جنوب شرق روسيا، وإن مجموعة من وحدات الدفاع الجوي في عدة مناطق وسطى "دمرت جميع طائرات العدو الـ14 بدون طيار من طراز شاهد-131/136".

“فشل صاروخ كروز X-22 في الوصول إلى هدفه وسقط في منطقة زابوريجيا في منطقة مفتوحة، وألحقت موجة الانفجار أضرارًا بالمنازل الخاصة. وأضافت في بيان، أنه لم تقع إصابات.

الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الشتاء الماضي تسببت في أضرار لفترات طويلة، ومنذ ذلك الحين تلقت كييف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من حلفائها.

وقالت السلطات في منطقة أوديسا على البحر الأسود إنها أسقطت الطائرة بدون طيار "مهاجر 6" "النادرة" في اليوم السابق.

وقال مسؤولو المدينة: "كانت طائرة الاستطلاع والضرب بدون طيار (طائرة بدون طيار) تتسلل إلى منطقة أوديسا".

وذكر البيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن روسيا اشترت 30 طائرة بدون طيار العام الماضي وأن قوات الدفاع الجوي أسقطت إحداها للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

وأضاف البيان أن المسيرة "مهاجر 6" مصممة للاستطلاع والهجوم، ويمكنه حمل أربعة صواريخ موجهة، ويصل مداه إلى 200 كيلومتر خلال 12 ساعة.