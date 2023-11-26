نفى أحد أبرز مؤيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقريرا أفاد بأنه تبنى طفلا أخذ بالقوة من دار للأيتام في أوكرانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن وثائق روسية وأوكرانية أن النائب الروسي سيرغي ميرونوف تبنى طفلاً يبلغ من العمر الآن عامين، تم أخذه من دار للأيتام في مدينة خيرسون الأوكرانية العام الماضي.

واتهمت روسيا بترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً من المدارس والمستشفيات ودور الأيتام في أجزاء من البلاد تسيطر عليها قواتها.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين ومفوض حقوق الطفل الروسية بتهمة ارتكاب “جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني… ونقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا.

وبحسب بي بي سي، فقد تم تسمية ميرونوف »في سجل تبني فتاة تبلغ من العمر عامين اختطفتها امرأة متزوجة الآن في عام 2022».

ووصف ميرونوف التحقيق بأنه «زيف هستيري أطلقته الأجهزة الخاصة الأوكرانية وأمناؤها الغربيون».

ودون تعليق على تفاصيل محددة في تقرير بي بي سي، قال إنه «هجوم معلوماتي” يهدف إلى “تشويه سمعته«.

ويقود ميرونوف (70 عاما) حزب معارضة موالي للكرملين في البرلمان الروسي.

لقد أمضى سابقًا عقدًا من الزمن كرئيس لمجلس الاتحاد، وهو المجلس الأعلى للبرلمان الروسي، وهو منصب رئيسي لتنظيم الأجندة التشريعية للكرملين.

وهو من أشد المؤيدين للحملة العسكرية ضد أوكرانيا، وقد حصل على أوسمة الشرف من بوتين.

وفي رده، قال ميرونوف إن روسيا ستحقق “النصر الكامل” على أوكرانيا.

وذكرت بي بي سي أن الطفلة التي يُزعم أنه تبناها، واسمها الأصلي مارغريتا، قد تغيرت هويتها بعد نقلها إلى روسيا.

وكانت واحدة من 48 طفلاً اختفوا من دار أطفال منطقة خيرسون بعد سيطرة القوات الروسية على المدينة الجنوبية.

وقال مكتب المدعي العام الأوكراني يوم الخميس إنه تم إعادة واحدة فقط منذ ذلك الحين.

وأضافت أن تحقيقًا جنائيًا جارٍ في “الترحيل غير القانوني لـ 48 طفلاً” من دار للأيتام في خيرسون، وتم التعرف على ثلاثة مشتبه بهم.

وهم عضو لم يذكر اسمه في البرلمان الروسي، ورئيس وزارة الصحة الإقليمية الذي عينته روسيا، والقائم بأعمال كبير الأطباء في دار الأيتام. واستعادت أوكرانيا السيطرة على خيرسون في نوفمبر الماضي.

وتقول كييف إنها حددت هويات حوالي 20 ألف طفل تم نقلهم إلى روسيا بعد أن شنت قواتها حملة عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2022. وقد تم إرجاع أقل من 400.

وأشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك إلى القضية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس.

وقال: “إن تبني مسؤول روسي لطفل أوكراني يندد بسرد” الإجلاء المؤقت “لأطفال أوكرانيين لأسباب مزعومة تتعلق بالسلامة”.

“إن النية الواضحة المتمثلة في إخراج الأطفال الأوكرانيين من وطنهم بشكل دائم لا تترك مجالًا للشك. وأضاف أنها جريمة حرب.

ولم تنكر موسكو نقل آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا، لكنها تزعم أنها فعلت ذلك من أجل حمايتهم.