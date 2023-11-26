أعلنت أوكرانيا الأحد عن تدمير ثماني مسيّرات هجومية روسية من أصل تسع أُطلقت خلال الليل، وذلك غداة ما سمته أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة على أراضيها منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية فجر الأحد إنها دمرت ثماني مسيّرات روسية هجومية من أصل تسع أُطلقت خلال الليل، من دون الإشارة إلى وقوع أضرار أو المكان الذي أصابته الطائرة التي لم يتم إسقاطها.

وحسب كييف، فإنه تم شن الهجوم من الجنوب الشرقي بعد يوم مما قال مسؤولون أوكرانيون إنه أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بدء الحرب.

وكانت أوكرانيا حذرت في الأسابيع الأخيرة من أن موسكو ستستهدف البنية التحتية الحيوية في حملة جوية خلال الشتاء كما فعلت العام الماضي.