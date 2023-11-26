أعلنت روسيا اعتراض صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف متجّهين نحو أراضيها، بعد ساعات من إعلانها إسقاط طائرات مسيّرة فوق ثلاث مناطق روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «الدفاع الجوي دمّر أربع طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مناطق بريانسك وسمولينسك وتولا».

وأعلنت روسيا في وقت سابق الأحد إسقاط مسيّرات فوق منطقة موسكو.

كذلك أكدت وزارة الدفاع في بيان أن "الدفاع الجوي الروسي رصد ودمّر صاروخين أوكرانيين في الأجواء فوق المياه في منطقة بحر آزوف".

وتستهدف أوكرانيا بمسيّرات منذ أشهر مناطق في روسيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، وشنت هجوماً مضادا في الصيف لاستعادة أراضٍ سيطرت عليها القوات الروسية.

إلى ذلك أتت الهجمات على روسيا الأحد بينما تحيي أوكرانيا أيضًا ذكرى مرور عقد على انطلاق ثورة "ميدان" المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي أثارت التوتر مع موسكو.

وبعد وقت قصير من إطاحة الأوكرانيين بالنظام المدعوم من موسكو في العام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وما زالت روسيا تعتبر أن ثورة "ميدان" غير شرعية، وهدفت من خلال شنّ هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، إلى تنصيب حكومة مختلفة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأحد "في كييف منذ عشر سنوات، حصل انقلاب باستخدام القوة، وتمت الإطاحة بالسلطات الشرعية".