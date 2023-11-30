أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، أن استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا.

وقال شولتس في كلمة أمام النواب الألمان في برلين إن لهذا الدعم "أهمية وجودية بالنسبة لأوكرانيا بالطبع لكن أيضاً بالنسبة لنا في أوروبا".

وتُعدّ ألمانيا، إلى جانب الولايات المتحدة، من أكبر مزوّدي أوكرانيا بالمساعدات لا سيّما الأسلحة.

وأضاف "من الواضح أنه يجب ألّا نخفف دعمنا لأوكرانيا ولحلّ أزمة الطاقة" التي أعقبت حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، فيما تتزايد أسئلة الرأي العام مع تفاقم النزاع في أوكرانيا.

وألقى شولتس خطابه في وقت تمرّ حكومته بأزمة ميزانية ستضطرها إلى اللجوء بنسبة أعلى من المتوقع إلى الاقتراض لتمويل نفقاتها وبالتالي إلى زيادة عجزها العام.