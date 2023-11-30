أسقطت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية طائرة مسيرة انطلقت من اليمن في البحر الأحمر، في أحدث تحرك دفاعي للجيش الأمريكي في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى "سنتكوم" في بيان، إنه قرابة الساعة 11,00 بتوقيت صنعاء، وفي أثناء إبحارها في جنوب البحر الأحمر، أسقطت المدمرة "كارني" المزودة بصواريخ موجهة "طائرة من دون طيار إيرانية الصنع من طراز كاس-04 انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف البيان أنه "على الرغم من أن نواياها غير معروفة، فإن المسيرة كانت متجهة نحو السفينة الحربية".

وأكدت "سنتكوم" أن القوات الأمريكية لم تتكبد أي خسائر في العديد أو العتاد من جراء إسقاط المسيرة.

والأسبوع الماضي، أعلن البنتاغون أن مدمرة أمريكية اعترضت أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر طائرات مسيرة مفخخة عديدة أطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها الحوثيون.

وأطلق الحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن سلسلة طائرات دون طيار وعددا من الصواريخ منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأسقطت السفن الحربية الأمريكية المنتشرة في المنطقة عددا من هذه المسيرات والصواريخ.

والأربعاء، دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع الحوثيين في اليمن إلى "التوقف فورا" عن تهديد النقل البحري، والإفراج عن طاقم سفينة شحن استولوا عليها في البحر الأحمر قبل عشرة أيام.

وكان الحوثيون استولوا على هذه السفينة التجارية مع طاقمها المكون من 25 فردا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، في هجوم قالوا إنهم شنوه ردا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.