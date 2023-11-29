قال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، الخميس، إن عشرة أشخاص أصيبوا وحوصر خمسة فيما يبدو تحت الأنقاض جراء هجمات صاروخية شنتها روسية الليلة الماضية على منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال كليمينكو على تطبيق تلغرام للتراسل إن "روسيا أطلقت ستة صواريخ على ثلاث مناطق سكنية في منطقة دونيتسك التي تسيطر القوات الروسية على معظمها".

وأضاف "تعرضت بوكروفسك ونوفوروديفكا وميرناجرد لإطلاق للهجوم، أدى القصف لإصابة 10 أشخاص بينهم أربعة أطفال ويجري البحث عن خمسة آخرين تحت الأنقاض".

وأشار إلى أن من بين الضحايا عائلة لديها طفلان صغيران وطفلان يبلغان من العمر 13 عاما.

وألحق القصف أضرارا بمبنى سكني وتسعة منازل خاصة ومركز شرطة وسيارات ومرائب.

وقال كليمينكو إن أحد مسعفي الشرطة نجح في انتشال رجل معه طفل مصاب من تحت الأنقاض.

واحتلت القوات الروسية معظم دونيتسك، وتقول روسيا إنها تعتزم السيطرة على المنطقة بالكامل.

وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الأوكراني، إن الدفاعات الجوية أسقطت 14 طائرة مسيرة من بين 20 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وذكر سلاح الجو في بيان أن "القوات الروسية أطلقت طائرات مسيرة إيرانية الصنع من الأراضي الروسية في عدة اتجاهات".

ومنذ مايو، لم تحقق القوات الروسية أي اختراق، بل خسرت خلال الأشهر الستة الماضية أراضي كانت قد احتلتها، وفق وكالة "فرانس برس".

لكن القصف الروسي يتواصل في كل أنحاء أوكرانيا تقريبا.

وفي الأسابيع الأخيرة، حذرت أوكرانيا من أن روسيا ستستهدف البنية التحتية الحيوية في حملة جوية خلال الشتاء كما فعلت العام الماضي.

ومع اقتراب الشتاء، تتوقع أوكرانيا زيادة في الهجمات الروسية على بنيتها التحتية الحيوية، وخصوصا منشآت الطاقة، وتخشى وضعا مشابها لما حدث في شتاء 2022 عندما حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات في ظل انخفاض درجات الحرارة.