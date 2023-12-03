أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاط صاروخ، و18 مسيرة من أصل 23 أطلقتها روسيا ليل الأحد الإثنين.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيانه الصباحي عن "إسقاط 18 مسيرة هجومية وصاروخ من طراز Kh-59"، فيما أوضح الجيش أنه تم استهداف منطقتي خيرسون وميكولاييف في جنوب البلاد ومناطق إيفانوف-فرانكيفسك وخميلنيتسكي ولفيف في الغرب.

وأشار الجيش الأوكراني إلى أن مسيرات ضربت منطقتي خيرسون وبيريسلاف (جنوب)، على ضفاف نهر دنيبرو، ما ألحق أضرارًا بمركز ثقافي ومتجر.

وتنفذ روسيا كل ليلة تقريبًا هجمات بواسطة مسيرات وصواريخ على أوكرانيا، حسب وكالة فرانس برس.

وتتهم كييف الكرملين بالسعي إلى ترهيب المدنيين وتدمير منشآت الطاقة وحرمان السكان من التيار الكهربائي ووسائل التدفئة، على غرار ما حدث في الشتاء الماضي.