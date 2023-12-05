يزور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي روسيا، الخميس، لإجراء محادثات مع نظيره فلاديمير بوتين، على ما أعلن الكرملين، الثلاثاء، في وقت يعزز فيه البلدان، الخاضعان لعقوبات غربية، علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، رداً على سؤال بشأن مواعيد زيارة رئيسي: “يمكنني التأكيد أنه ستكون هناك محادثات روسية إيرانية في 7 كانون الأول/ديسمبر”.

وزار بوتين إيران، في تموز/يوليو من العام الماضي، فيما سافر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى طهران، في تشرين الأول/أكتوبر لإجراء محادثات مع نظرائه الإقليميين.

وتتّهم الدول الغربية طهران بدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا، عبر تزويد موسكو بكميات كبيرة من الطائرات المسيّرة وأسلحة أخرى.

وذكرت وكالة “إرنا” للأنباء أن رئيسي سيسافر إلى موسكو تلبية لدعوة من بوتين على رأس “وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى”.

وأضافت أن “قضايا ثنائية، بما فيها التفاعلات الاقتصادية، وكذلك مناقشات حول قضايا إقليمية ودولية، خصوصاً الوضع في غزة، ستكون على رأس جدول أعمال الزيارة التي تستمر يوماً واحداً”.

فرانس برس
فرانس برس
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