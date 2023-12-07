أعلنت كييف الخميس أنها وقّعت اتفاقًا مع الولايات المتحدة للمساعدة في نقل إنتاج الأسلحة إلى أوكرانيا، وسط شكوك بشأن استمرارية الدعم الغربي للقوات الأوكرانية في مواجهتها القوات الروسية.

ومنذ بدء الغزو الروسي، تعتمد أوكرانيا على الأسلحة والذخيرة الغربية للصمود في وجه القوات الروسية.

ولكن بعد نحو عامين من النزاع، بدأت تظهر علامات على تزايد القلق في أوروبا والولايات المتحدة من تقديم المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.

وجاء في بيان نشرته الرئاسة الأوكرانية "تضع المذكرة توطين صناعة الدفاع في أوكرانيا كأحد الأولويات الرئيسية".

وأضاف البيان "ستسهّل الوثيقة بناء منشآت للإنتاج في بلدنا لتزويد القوات المسلحة بالأسلحة اللازمة خصوصًا في مجالات الدفاع الجوي وإنتاج الذخائر الحيوية والإصلاح والاستدامة".

وأشارت الرئاسة الأوكرانية إلى أن الخطط تم وضعها خلال مؤتمر لصناعة الدفاع شارك فيه مصنعون أوكرانيون وأميركيون عُقد في واشنطن هذا الأسبوع.

وتابعت الرئاسة "حضر الحدث نحو 350 مصنّعًا أميركيًا وأوكرانيًا وأوروبيًا ومسؤولين حكوميين".