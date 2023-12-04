تعرّضت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا إلى قصف صاروخي روسي، حسبما أعلنت السلطات ليل الخميس الجمعة، مشيرة إلى سقوط جريح على الأقل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام، إنّ "المحتلّين قصفوا خاركيف ست مرات"، مشيراً إلى معالجة جريح واحد في المكان.

وأضاف أنّ القصف طال منطقتي خلودنوهيرسكي وشيفشينكيفسكي، موضحاً أنّه بحسب المعلومات الأولية فإنّ المقذوفات المستعملة هي صواريخ "إس-300".

وقال سينوغوبوف إنّ مبانٍ سكنية تضرّرت.

من جهته، أحصى رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف "خمس ضربات على الأقل"، مشيراً أيضاً إلى إصابة شخص.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الطاقة الأوكرانية بأنّ منجماً للفحم يقع في توريتسك شمال دونيتسك (شرق) تعرّض لهجوم بعد ظهر الخميس.

وجُرح شخص في الموقع المتوقف عن العمل ونُقل إلى المستشفى، وفق الوزارة التي تحدثت عن وقوع "أضرار جسيمة".