ذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن الدفاعات الجوية دمرت 14 من أصل 19 صاروخا من طراز Kh-101/Kh-555 التي استخدمها روسيا في هجومها الصباحي من سبع قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95MS.

واستهدفت بعض الصواريخ مرافق البنية التحتية في منطقة دنيبروبتروفسك، وبعد أن وصلت مجموعة أخرى إلى نهر دنيبرو، غيرت اتجاه الحركة نحو العاصمة كييف.

وأشار سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إلى أن العدو لم يستخدم الطيران الاستراتيجي لمدة 79 يومًا.

ودمرت قوات الدفاع الجوي جميع الصواريخ التي كانت تحلق في اتجاه كييف عند الاقتراب من المدينة. ولا توجد معلومات عن الضحايا والدمار.

واضاف رئيس الادارة العسكرية في كييف، رسلان كرافشينكو، أنه لم تسجل إصابات في المنطقة لمنشآت البنية التحتية الحيوية أو السكنية.

قتيل واربعة مصابين في دنيبرو:

ونتيجة للهجوم الصاروخي الصباحي على منطقة بافلوغراد في منطقة دنيبروبتروفسك، قُتل شخص واحد وأصيب أربعة، اثنان منهم في حالة خطيرة، حسبما أفاد رئيس OVA سيرهي ليساك. وأضاف أن هذه بيانات أولية، وجاري توضيح المعلومات.

هجوم بأنظمة أس 300 على خاركيف:

وقال أوليغ سينيجوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف، إنه نتيجة الضربات الليلية على خاركيف بصواريخ إس-300، أصيب شخصان. وتم قصف ملعب الأطفال، ومباني سكنية، ومؤسسة تعليمية، وتضررت نحو 20 سيارة. كما قصف العدو، خلال اليوم الماضي، أكثر من 17 بلدة في المنطقة بالمدفعية وقذائف الهاون. في القرية وأصيب ثلاثة أشخاص على مشارف منطقة كوبيانسك.

تزايد حدة الاشتباكات في الشرق:

شهدت الجبهة، خلال اليوم الماضي، 89 اشتباكًا قتاليًا، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة في الموجز الصباحي. على وجه الخصوص، صدت قوات الدفاع 30 هجومًا للعدو في اتجاه أفدييفكا (في المناطق الواقعة شرق نوفوباخموتيفكا، وأفديفكا، وجنوب تونينكو، وبيرفومايسكي في منطقة دونيتسك) و24 هجومًا في باخموتسكي (في مناطق بوهدانيفكا، وإيفانيفسكي، Klishchiivka و Andriivka من منطقة دونيتسك).

إسقاط خمسة مسيرات من أصل سبعة:

أفادت قيادة القوات الجوية أن الدفاع المضاد للطائرات دمرت خمس طائرات من طائرات شاهد السبع التي هاجمتها روسيا من منطقة بريمورسكو-أختارسك. اتجاه الضربة - منطقة دنيبروبتروفسك. بالإضافة إلى ذلك، استخدم العدو ستة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300 في منطقة خاركيف.