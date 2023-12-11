ستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار/مارس 2024 ويتوقع أن تؤدي الى نيل فلاديمير بوتين ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.

وقالت اللجنة حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية، إن التصويت سيشمل دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وهي مناطق أعلنت روسيا ضمّها في أيلول/سبتمبر 2022 رغم أنها لا تتمتع بسيطرة عسكرية كاملة عليها.

وسبق أن أجرت روسيا عدة اقتراعات في هذه المناطق رغم القتال الجاري فيها وتنديد المجتمع الدولي وسيطرة موسكو بشكل جزئي فقط على هذه المناطق.

منذ الأسبوع الماضي، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن تنظيم انتخابات في هذه المناطق "باطل (...) وينتهك القانون الدولي".

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في آذار/مارس 2024، ما سيتيح له إحكام قبضته المستمرة منذ عقود على السلطة أقله لما بعد 2030.

وبعد إصلاحات دستورية مثيرة للجدل في 2020، يمكن لبوتين البقاء في السلطة أقله حتى 2036.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مدى ثلاثة أيام من 15 إلى 17 آذار/مارس، في خطوة يقول منتقدو الكرملين إنها تجعل ضمان الشفافية أكثر صعوبة.