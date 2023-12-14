دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربًا مع روسيا منذ زهاء عامَين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل "أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".

وأضاف "لا تقدموا لبوتين هذا النصر الأول - والوحيد - له هذا العام"، محذرًا من "أنصاف الحلول والتردد".

وتابع "اليوم هو اليوم الذي سنتخذ فيه قرارًا سياسيًا ردًا على ما أنجزنا. الأمر يتعلق بفتح مفاوضات انضمام مع أوكرانيا".

وتنتظر كييف الضوء الأخضر من القادة الأوروبيين بشأن افتتاح هذه المفاوضات بعيدة المنال في الوقت الحالي بسبب الرفض العنيد من المجر بقيادة فيكتور أوربان. إن إجماع الدول السبعة والعشرين مطلوب في الواقع للبتّ في مسائل التوسيع.

يؤكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلده استوفى كافة الشروط التي تطالب بها بروكسل لإطلاق عملية المفاوضات وتنتظر بفارغ الصبر رسالة من الأوروبيين، في وقت تتزايد الإشارات السلبية من واشنطن.

من جهته، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في مستهل قمة أوروبية تستمر يومين في بروكسل "لا يوجد سبب لمناقشة أي شيء لأنه لم يتم استيفاء الشروط". ويعارض أوربان كذلك حزمة دعم مالي قيمتها 50 مليار يورو لأوكرانيا.

وأضاف "علينا العودة إلى هذا الموضوع لاحقًا".

منذ عدة أسابيع، تتلبد الغيوم في سماء أوكرانيا. فهجومها المضاد لم يُحدث اختراقًا حاسمًا فيما المساعدات الغربية الضرورية لجهود الحرب متوقفة.

وبدون هذه المساعدات "لا يمكن (لأوكرانيا) الانتصار بالطبع"، على ما ذكّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في أوسلو.

بالتزامن مع افتتاح القمة الأوروبية في بروكسل، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موسكو "هناك ما يكفينا ليس فقط للشعور بالثقة بل للمضي قدمًا" رغم العقوبات الاقتصادية والنزاع في أوكرانيا والمواجهة مع الغربيين.

وقال في مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا. إنها لا تتغير. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها".

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "استمرارية وزيادة" المساعدة لأوكرانيا يشكّلان "مسألة وجودية" بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

من جهتها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "وحدة (الاتحاد الأوروبي) هي الأساس".

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس إن ثمة "خطرًا فعليًا" ألا يكتفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في حال انتصر في حربه على هذا البلد.

- "الزعيم الأوروبي الأكثر خبرة" -

وتبقى معرفة ما الذي ينوي أوربان الحصول عليه.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "لسنا هنا لتقديم أي شيء لأوربان"، مضيفًا "سنعمل جاهدين" لإيجاد حل، دون مزيد من التفاصيل حول معالم التسوية المحتملة.

تطالب المجر الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن جميع الأموال المستحقة لها والتي تم تجميدها بسبب انتهاكات سيادة القانون.

وحصلت الأربعاء على الإفراج عن عشرة مليارات يورو بعد قرار صدر عن المفوضية الأوروبية أثار غضب أعضاء البرلمان الأوروبي. واستنكر العديد منهم ضعف بروكسل في مواجهة "ابتزاز" رئيس الوزراء المجري.

هل سيستسلم الزعيم المجري أخيرًا أمام الضغط الذي يمارسه شركاؤه الأوروبيون، كما سبق أن فعل في الماضي بعدما حصل على بعض التنازلات؟

ويقول مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته "فيكتور أوربان هو الزعيم الأوروبي الأكثر خبرة" ضمن المجلس الأوروبي الذي يضمّ رؤساء دول أو حكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويضيف "أعتقد أنه يعرف بالضبط كيف لا يجد نفسه وحيدًا في زاوية الحلبة" معزولًا عن جميع الدول الأوروبية الأخرى.

وقد يكون الحل الذي ذكره بعض الدبلوماسيين هو اقتراح جدول زمني يقدم آفاقًا لكييف مع السماح لبودابست بعدم فقدان ماء وجهها.

وقد اقترحت المفوضية الأوروبية فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا على مرحلتين، أولها من خلال قرار يصدر من جانب الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وثانيها في العام المقبل تحدد إطار تأسيس هذه المناقشات.

لدى سؤاله الأربعاء عن احتمال خروج المجر من الاتحاد الأوروبي، قال أوربان "لا أريد الرحيل بل الاستيلاء على السلطة (...) من الداخل" من خلال ضمّ مزيد من البلدان إلى صفوفها.