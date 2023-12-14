يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بزيارة مفاجئة لألمانيا في وقت تضغط كييف على حلفائها الغربيين لمواصلة تقديم المساعدة اليها في وجه الهجوم الروسي.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن "لدى زيلينسكي مواعيد في (منطقة) الراين ماين" الواقعة حول مدينة فرانكفورت في غرب البلاد.

وقال سيرغي نيكيفوروف متحدثا باسم زيلينسكي إن "الهدف من الزيارة هو التوجه الى قاعدة فيسبادن العسكرية (غرب) حيث يتم تنسيق مساعدة الحلفاء" لاوكرانيا.

واقامت الولايات المتحدة في 2022 مركز تنسيق لمساعدة أوكرانيا في مدينة كلاي.

وفي وقت سابق الخميس، دعا زيلينسكي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إلى عدم التخلي عن أوكرانيا وإلى وحدة موقف من خلال توجيه رسالة دعم واضحة لبلده الذي يخوض حربًا مع روسيا منذ زهاء عامَين.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو أمام الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسل "أطلب منكم شيئًا واحدًا هو ألا تخونوا المواطنين وإيمانهم بأوروبا".

في كييف، اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية الخميس أنها تلقت منظومة دفاع جوي اميركية جديدة من طراز باتريوت قدمتها المانيا.

وقالت الوزارة عبر منصة اكس "منظومة دفاع جوي اضافية من طراز باتريوت وصلت الى اوكرانيا"، مشيدة ب"مساعدة عسكرية أكثر من ضرورية".