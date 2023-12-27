قتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة آخرون الثلاثاء في قصف روسي استهدف محطة قطار مكتظة بالمدنيين الذين يحاولون الفرار في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الأوكراني الثلاثاء.

وقال إيغور كليمينكو في منشور على تطبيق تلغرام "خيرسون مساءً. نحو 140 مدنيا ينتظرون القطار لإجلائهم. في تلك اللحظة بدأ العدو قصفا مكثفا للمدينة".

وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل شرطي ومدنيين وجرح شرطيين آخرين بشظايا.

وقال الرئيس فولودومير زيلينسكي إن "عددا من المدنيين كانوا في الموقع" الذي تعرض للقصف، وأن أجهزة الإنقاذ هرعت إلى المكان.

وأفادت شركة السكك الحديد الأوكرانية "أوكرزاليزنيتسايا" على تلغرام عن تعرّض القطار والمحطة لأضرار، لكن "الوضع تحت السيطرة والمحطة جاهزة لمواصلة العمل".

واحتلت القوات الروسية خيرسون أواخر شباط/فبراير 2022 في بداية غزوها لأوكرانيا قبل أن تنسحب لاحقا بضغط من القوات الأوكرانية إلى الجانب الآخر لنهر دنيبرو الذي يجري بمحاذاة المدينة.

ومنذ ذلك الحين تستهدف المدفعية الروسية خيرسون بشكل منتظم. وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الإدارة العسكرية في خيرسون رومان مروتشكو إن المدينة تعرضت لقصف روسي متواصل في الساعات الـ24 ساعة الماضية أسفر عن إصابة أربعة أشخاص أحدهم بحالة خطيرة.