هنّأ الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء القوات الجوية الأوكرانية على الغارة التي شنّتها على سفينة حربية روسية في شبه جزيرة القرم، في ما يعدّ مثالاً جديداً على النجاحات العسكرية التي تحقّقها كييف في البحر الأسود.

وقال زيلينسكي عبر "تلغرام" مشيراً بطريقة ساخرة إلى غرق السفينة "أنا ممتن لقواتنا الجوية على إضافتها المثيرة للإعجاب لسفينة جديدة إلى أسطول الغواصات الروسية في البحر الأسود".

واعترف الكرملين الثلاثاء بأن هجوماً أوكرانياً ألحق أضراراً بسفينة حربية في ميناء فيودوسيا في القرم، الأمر الذي وصفته أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون بانتكاسة كبيرة للبحرية الروسية.

ويأتي ذلك بعدما أعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء أنّه دمّر سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

فرانس برس
فرانس برس
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