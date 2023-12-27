يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة احتياطية لتمويل أوكرانيا بقيمة تصل إلى 20 مليار يورو (22.08 مليار دولار)، بعد تعثر الاتفاق في الاجتماع الأخير لاعتراض بودابست.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، الثلاثاء، فإن الخطة الممولة بالديون ستتجاوز المجر للإفراج عن أموال لكييف بشكل سريع.

وتعتمد أوكرانيا، التي تتوقع عجزاً في الميزانية قدره 43 مليار دولار العام المقبل، بشكل كبير في زمن الحرب على المساعدات المالية من حلفائها الغربيين، على الرغم من عدم اليقين إزاء ما إذا كانوا سيرسلون لها أي مساعدات مالية في العام المقبل.

ومن المقرر عقد قمة أوروبية خاصة بشأن كيفية استمرار دعم التكتل لأوكرانيا في الأول من فبراير/شباط المقبل.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الخميس الماضي، عن دفع 5.1 مليارات يورو تمثل آخر دفعة من برنامج دعم لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأكدت في تصريحات إعلامية أن أموال الاتحاد الأوروبي ستمكن الدولة الأوكرانية من الاستمرار في دفع الأجور والمعاشات، كما يمكن استخدامها من أجل بناء المستشفيات والمدارس وأماكن إقامة الطوارئ المخصصة للنازحين، واستعادة البنية التحتية التي تم تدميرها.

ولم تكشف فون ديرلاين عن كيفية وشكل استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بعد صرف القرض الأخير، عقب اعتراض فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، على برنامج مساعدات جديد بقيمة 50 مليار يورو، لكنها أكدت أن أوروبا "لن تتخلى عن حليفتها أوكرانيا".

وتلقت أوكرانيا، أول من أمس الاثنين، 1.34 مليار دولار، في إطار برنامج للبنك الدولي لدعم قدرة الإدارة في كييف على تحمّل النفقات العامة.

وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشنكو، الثلاثاء الماضي، إن بلاده خفّضت حجم المساعدات المالية الخارجية التي تتوقع أن تحتاجها في 2024 إلى 37.3 مليار دولار من 41 مليار دولار، مشيرا إلى إجراءات لتعظيم إيرادات ميزانية الدولة وتحركات للاستفادة من سوق الاقتراض المحلي.

(الدولار = 0.9058 يورو)