قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، إن قواته ما زالت تتمركز في منطقة ببلدة مارينكا بشرق البلاد رغم تأكيدات وزير الدفاع الروسي بأن موسكو تسيطر على البلدة التي تحولت إلى أنقاض بعد أشهر عديدة من القتال.

وأقر، فاليري زالوجني، للصحفيين بأن المدينة أصابها الخراب، لكن قال إن القوات الأوكرانية ما زالت متمركزة على جانبها الشمالي.

وذكرت مدونة ديبستايت، وهي مدونة حربية أوكرانية شهيرة، في وقت متأخر، الثلاثاء، أن القوات الروسية استولت على جميع مناطق البلدة التي كانت في السابق خارج سيطرتها.

ولم يتسن لرويترز تأكيد التقارير عن النشاط العسكري لأي من الجانبين.

والاستيلاء على مارينكا سيكون بمثابة أهم مكسب لموسكو في ساحة المعركة منذ مايو.

وفي تصريحاته للصحفيين، قال زالوجني إن القوات الروسية كانت تهاجم مارينكا على مدى عامين. وتقع المدينة على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من دونيتسك وهي مركز إقليمي تسيطر عليه روسيا.

وقال زالوجني "في هذا الوقت اليوم، لا تزال قواتنا في المناطق الشمالية". وأضاف "لقد أعدت قواتنا خطا دفاعيا خارج هذه المنطقة، لكن يمكنني القول إن هذه المنطقة لم تعد موجودة".

وتابع أن القوات الأوكرانية عازمة على الدفاع عن أي ركن من أركان البلاد، سواء كان ذلك في مارينكا أو باخموت أو أفديكفا، وهما بلدتان أخريان في شرق البلاد شهدتا قتالا على مدى أشهر.

وسيطرت القوات الروسية على باخموت في مايو الماضي، وتحاول القوات الأوكرانية تأمين القرى المجاورة في هجوم مضاد شنته بعد فترة وجيزة.

ولا تزال منطقة أفدييفكا المتاخمة لمارينكا في أيدي الأوكرانيين، لكنها تتعرض لهجوم شرس منذ شهرين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في مقطع فيديو مع الرئيس، فلاديمير بوتين، الاثنين، "وحداتنا الهجومية... حررت اليوم مستوطنة مارينكا بالكامل".

وقال بوتين إن السيطرة على البلدة ستمكن القوات الروسية من العمل في منطقة أوسع.