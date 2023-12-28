أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها هذا العام، في وقت يتعين على الكونغرس اتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم معركة كييف ضد الغزو الروسي.

وقال وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، في بيان إن "من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".

وأشار إلى أن المساعدات الأميركية "كانت حاسمة لشركائنا الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد العدوان الروسي".

وأضاف بلينكن أن هذه الحزمة تضم "ذخائر للدفاع الجوي.. وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وأخرى مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة مختلفة".

وأكد أن التحالف الذي يضم أكثر من 50 دولة "يواصل تقديم الدعم الحاسم للقوات الأوكرانية".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد طلب من الكونغرس الأميركي التصويت سريعا على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 61 مليار دولار لمواصلة دعم أوكرانيا، مع الحفاظ على المخزونات العسكرية الأميركية، بحسب وكالة فرانس برس.

وتجري مفاوضات مع المعارضة الجمهورية التي تسيطر على مجلس النواب الأميركي، والتي قد لن تنجح قبل نهاية العام، كما كان يأمل الرئيس بايدن.

وأكد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرا أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا لن يحصل هذا العام، معربين عن أملهما بأن تتحقق هذه الخطوة مطلع العام المقبل على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرعين بسرعة إقرارها.