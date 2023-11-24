أعلنت روسيا الجمعة أنها دمرت 16 طائرة مسيرة أوكرانية في جنوب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، "تم إحباط محاولة من جانب النظام الأوكراني لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد مواقع في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 طائرة مسيرة، منها 13 فوق شبه جزيرة القرم وثلاث فوق أراضي منطقة فولغوغراد".

وكثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات بدون طيار وصواريخ على منشآت عسكرية روسية في شبه الجزيرة وما حولها في إطار هجومها المضاد الذي بدأته في يونيو/حزيران.

وقد تم استهداف شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، على وجه الخصوص بضربات لأنها بمثابة القاعدة الخلفية لأسطول البحر الأسود وطريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية في جنوب وشرق أوكرانيا.

فرانس برس
فرانس برس
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