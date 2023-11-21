ربط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الاحتجاجات التاريخية المؤيدة للديمقراطية في كييف قبل عقد بغزو أوكرانيا، واصفًا التظاهرات في ساحة ميدان بأنها "النصر الأول" في الحرب مع روسيا.

أدّت الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا والتي قُتل خلالها نحو مئة مدني في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن في العاصمة الأوكرانية، إلى الإطاحة بالرئيس المدعوم من الكرملين فيكتور يانوكوفيتش.

وقال زيلينسكي في بيان بمناسبة مرور عشرة أعوام على بدء الحركة الاحتجاجية التي استمرت أشهرًا "حققت تلك التظاهرات النصر الأول في حرب اليوم. انتصار على اللامبالاة. انتصار للشجاعة. انتصار لثورة الكرامة".

اندلعت احتجاجات الميدان في أواخر العام 2013 عندما تخلى يانوكوفيتش عن اتفاق للشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي وأثار نزاعًا انفصاليًا في شرق البلد.

وأشاد زيلينسكي بالتقدم الذي أحرزه بلده في سبيل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال "عامًا بعد عام، خطوة بخطوة، نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يسطع نجمنا في دائرة النجوم على علم الاتحاد الأوروبي الذي يرمز إلى وحدة شعوب أوروبا. نجم أوكرانيا".

في وقت سابق من هذا الشهر، أوصت المفوضية الأوروبية بفتح محادثات العضوية الرسمية مع أوكرانيا ومولدافيا واقترحت على الدول الأعضاء منح جورجيا وضع المرشح.