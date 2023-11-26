تشن القوات الروسية موجة ثالثة من الهجمات على بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا وتقصف بشكل ممنهج وسط المدينة الصناعية، بحسب رئيس البلدية.

وتواجه البلدة شبه المحاصرة القريبة من دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا، هجوماً شرساً منذ أكثر من شهر.

وقال رئيس البلدية فيتالي باراباش: «بدأت الموجة الثالثة (من الهجمات). إنهم يهاجمون من كل الجهات، من الجانبين الجنوبي والشمالي، كما فعلوا من قبل. إنهم يهاجمون المنطقة الصناعية».

وتقع أفدييفكا عند خطوط الجبهة الأمامية منذ 2014، وهي جزء من منطقة دونيتسك التي أعلن «الكرملين» ضمها إلى جانب 3 مناطق أخرى.

وقال باراباش لوسائل إعلام رسمية: «إنهم يهاجمون من جميع الجهات، ويستخدمون كثيراً من عناصر سلاح المشاة».

وأضاف أن القوات الروسية استهدفت أفدييفكا بقنابل جوية موجهة وذخائر عنقودية، ونفذت 30 إلى 40 ضربة «كبيرة» كل يوم.

وأكد باراباش أن 1350 شخصاً لا يزالون في البلدة التي كانت تعد قبل الحرب نحو 30 ألفاً، مؤكداً إجلاء 102 شخص خلال الأسبوع الماضي.

وتتعرض البلدة لعمليات قصف منذ 2014، ودُمرت إلى حد كبير، لكنها أصبحت رمزاً للمقاومة الأوكرانية.