أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الاثنين أن "لا بديل" للغرب من مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، في وقت تسود شكوك حيال الدعم الأميركي لكييف.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس" في مقر الناتو في بروكسل: "في كثير من الأحيان، يدرك الناس أن الحروب قد تطول، وهو أمر شاق وصعب".

وأضاف: "لا نملك أي بديل. البديل هو ترك الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين ينتصر، وهو أمر مأسوي بالنسبة لأوكرانيا وخطير بالنسبة لنا".

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب وتعهّدت بدعم كييف مهما طال الأمر. لكن معارضة الجمهوريين المتشددين أثارت شكوكاً في مستقبل الدعم الأميركي.

وقال ستولتنبرغ: "رغم الصعوبات ورغم غياب التقدّم أو الإنجازات أو المكاسب الميدانية، علينا مواصلة دعم أوكرانيا".

وأضاف: "نتحمّل كقادة سياسيين وكمواطنين في بلداننا مسؤولية دعم أوكرانيا".

وردّ ستولتنبرغ على المخاوف من فشل القوات الأوكرانية في تحقيق اختراق والشكوك حيال الالتزام الغربي التي تغذي اعتقاد الكرملين أن بإمكانه تحقيق انتصار على الأمد البعيد. وقال: "لم يحقق بوتين ما كان يريده في أوكرانيا".

وأضاف أن "الحرب في أوكرانيا كانت خطأ استراتيجياً كبيراً وهزيمة لبوتين".

ورفض الأمين العام للحلف التكهن بشأن إن كان من الممكن ضم أوكرانيا إلى الناتو إذا وافقت على التخلي عن بعض أراضيها المحتلة لصالح روسيا.

وأضاف: "سيُفسَّر ذلك على أنه طريقة لبدء نوع من المفاوضات باسم أوكرانيا وهو أمر لن أقوم به".

وتابع: "يعود الأمر إلى أوكرانيا في اتخاذ قرار بشأن نوع الشروط التي لديهم الاستعداد للقبول بها، وتتمثل مسؤوليتنا في دعم أوكرانيا وهو تماماً ما نقوم به".

ويتوقع أن يغادر ستولتنبرغ منصبه العام المقبل بعد عقد على رأس الحلف شهد اندلاع حرب واسعة النطاق في أوروبا وانسحاباً كارثياً للناتو من أفغانستان. وفي هذا السياق قال "لست أنا من يقيّم إنجازاتي في الناتو".