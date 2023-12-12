لم يتخيل الحاخام مندل موسكويتز، من مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، أن عائلته ستضطر إلى الفرار من حرب ثانية بعد مغادرة أوكرانيا إلى إسرائيل العام الماضي.

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، استقرت الأسرة المكونة من خمسة أفراد بالقرب من أقاربهم في جنوب إسرائيل لبدء حياة جديدة هناك.

وتعطل السلام بينهما في 7 أكتوبر/تشرين الأول، عندما نفذ مسلحو حماس الهجوم الأكثر دموية على الإطلاق على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، وفقًا للأرقام الإسرائيلية.

وأدى الهجوم الانتقامي الإسرائيلي المستمر إلى مقتل حوالي 18 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

مع ضيق الوقت لاتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به، هرع موسكويتز وعائلته إلى مكان كان يوفر لهم المأوى من قبل – “قرية إنقاذ” يهودية على ضفاف بحيرة بالاتون في المجر.

وقال موسكويتز البالغ من العمر 33 عاما لوكالة فرانس برس “لم نرغب في أن يكون الأمر مؤلما للأطفال بعد ما مروا به في أوكرانيا”.

وفي الأسابيع التي تلت هجوم حماس، غادر حوالي 4000 أوكراني إسرائيل، وفقا لأرقام السفارة.

– الملاذ الامن –

يقع مجمع Machne Chabad في بالاتونوسزود، على بعد 130 كيلومترًا (80 ميلًا) جنوب غرب بودابست، وكان في السابق منتجعًا لقضاء العطلات للمسؤولين الحكوميين.

في أوائل عام 2022، تم تجديد المجمع لاستيعاب اليهود الأوكرانيين، ليكون بمثابة ملاذ آمن لمجتمع كبير نجا من تاريخ من المذابح والمحرقة وعمليات التطهير في الحقبة الشيوعية.

ويتم تمويلها من قبل رابطة الجاليات اليهودية المجرية الصغيرة (EMIH)، واتحاد الجاليات اليهودية في أوكرانيا، وحكومة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان.

يعيش حوالي 200 شخص حاليًا في ماخني حاباد. وفر نصفهم من أوكرانيا وإسرائيل.

وقال موسكويتز، الذي يشغل منصب حاخام المخيم: “في كل مرة تبدأ الحرب، يصبح كل شيء هشاً – في عملك، ومنزلك، وعائلتك – ومن الصعب جداً أن تجد الاستقرار”.

هنا، يمكن للمقيمين الوصول إلى رعاية الأطفال والفصول الدراسية والرحلات والدعم النفسي.

ثلاث مرات في اليوم، يقوم الشيف ألموس إيهاس وطاقم مطبخه – المكون بالكامل من اللاجئين الأوكرانيين – بإعداد وجبات الطعام وفقًا لقواعد الكوشر الصارمة.

– لا مكان للذهاب –

“هذا المكان فريد من نوعه لأنه يمنح الناس شعورا بالأمان والاستراحة من التوتر.

وقالت هانا شاتاجين، وهي محامية أوكرانية تبلغ من العمر 29 عاماً: “لقد حظينا بالدفء والرعاية”.

وبعد ستة أسابيع في ماخني حاباد مع زوجها وطفلهما، قررت أن الوضع قد هدأ بما يكفي لعودتهما إلى القدس.

ومع ذلك، يتساءل بعض السكان، مثل زئيف فينوغرادوف البالغ من العمر 73 عامًا من دنيبرو، متى قد يتمكنون من مغادرة المجتمع المطل على البحيرة.

وفي مارس/آذار 2022، فر هو وزوجته من أوكرانيا إلى بلدة المطلة الإسرائيلية، بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان.

لكن قوات الدفاع الإسرائيلية أخلت المستوطنة بعد وقت قصير من 7 أكتوبر/تشرين الأول، قائلة إن هناك خطر وقوع هجوم من قبل حزب الله اللبناني، حليف حماس.

ومع عدم وجود مكان آخر يذهب إليه، يقضي فينوغرادوف أيامه في ماخني حاباد في الصلاة وتعليم الدين للشباب الأوكرانيين عبر الهاتف.

وبمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، يأمل أن يتمكن من العودة إلى البلد الذي ترك فيه كل شيء وراءه – “شقة، وسيارة، وأصدقاء، ومجتمعا”.

– صراعات مالية –

مستقبل قرية الإنقاذ المجرية غير مؤكد.

تكافح EMIH من أجل إبقاء أضواء Machne Chabad مضاءة لأن المساهمات المالية من بعض الرعاة تضاءلت.

وقال رئيس المعهد الحاخام سلومو كوفيس لوكالة فرانس برس: “في الأشهر الستة الماضية، لم تتمكن الطائفة الدينية الأوكرانية من تقديم مساهمات كبيرة”.

وأضاف أن “اهتمام المانحين تحول قليلا عن الوضع في أوكرانيا” في إشارة إلى الحرب الدائرة في غزة.

وترتبط EMIH، التابعة لحركة حاسيديك تشاباد-لوبافيتش، بعلاقات وثيقة مع أوربان المجري، المعروف بموقفه المناهض للهجرة.

وقد اتُهم الزعيم المجري مرارًا وتكرارًا بمغازلة معاداة السامية، وأدارت حكومته حملات ملصقات استهدفت رجل الأعمال اليهودي المولود في المجر جورج سوروس وابنه أليكس.

ويقول أوربان إنه لا يوجد أي تسامح مطلق مع معاداة السامية في المجر، قائلا إنها “جزيرة سلام” للشعب اليهودي ويتم تجديد المعابد اليهودية.

وسمحت حكومته لشركة EMIH باستخدام منتجع البحيرة القديم المملوك للدولة مجانًا وتدفع حاليًا حوالي ثلث تكاليف تشغيله.

وقال موسكويتز إنه في الوقت الحالي، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغزة، سيظل المجمع بمثابة مكان يمكن للناس فيه “أن يشعروا وكأن لديهم عائلة ومجتمع”.