أحبطت الدفاعات الجوية الروسية الثلاثاء "هجوما" بطائرة مسيّرة فوق ضواحي موسكو، على ما أعلنت السلطات الروسية من غير أن توضح ما إذا كانت المسيّرة أطلقت من أوكرانيا أو من داخل روسيا.

وأفادت وزارة الدفاع أن المسيرة أسقطت في منطقة أودينتسوفو غرب العاصمة الروسية متهمة "نظام كييف" بالوقوف خلف الهجوم.

من جهته، كتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام أنه "ليس هناك أضرار ولا إصابات في مكان تساقط الحطام" مضيفا أن "أجهزة الطوارئ تنشط في الموقع".

وكان مطار فنوكوفو الواقع في المنطقة ذاتها من موسكو أفاد قبل دقائق أنه حدّ من حركة الملاحة الجوية بدون إعطاء توضيحات.

وطوّرت أوكرانيا طائرات مسيرة يبلغ مداها مئات الكيلومترات، لكنها تؤكد كذلك أنه يتم إطلاق مسيّرات من الأراضي الروسية.

وتزايدت الهجمات بواسطة مسيّرات على الأراضي الروسية بعيدا عن الجبهة الأوكرانية الصيف الماضي، فيما كانت كييف تشن هجوما مضادا سعيا لتحرير الأراضي التي احتلتها القوات الروسية.

وعقب فشل الهجوم المضاد في تحقيق أهدفاه، تراجعت الهجمات بالمسيّرات المفخخة.