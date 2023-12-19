أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء ان الجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات في العثور على متطوعين، اقترح تعبئة "450 الفا الى 500 الف شخص" لمواصلة التصدي للغزو الروسي، لكنه اوضح انه لم يتخذ قرارا بعد.

وقال في مؤتمر صحافي في كييف ان القيادة العسكرية "اقترحت تعبئة 450 الفا الى 500 الف شخص"، مؤكدا الحاجة الى "مزيد من الحجج التي تدعم هذه الفكرة" لانه "عدد كبير جدا".

واضاف "حين نتحدث عن تعبئة، علينا ان ندرك انه بالنسبة الى جندي واحد، فان ستة مدنيين يعملون لتمويله (...) كيف نجد ثلاثة ملايين مساهم اضافي اعتبارا من كانون الثاني/يناير؟".

ولاحظ زيلينسكي بناء على ذلك ان تعبئة مماثلة ستكون في كل الاحوال "موضوعا بالغ الحساسية".

واعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ان بلاده تنشر 617 الف جندي في اوكرانيا، مستبعدا اطلاق حملة تعبئة جديدة.

وبعد عامين من حرب مكلفة، يواجه الجيش الاوكراني صعوبة في تأمين مزيد من المجندين للتوجه الى الجبهة.

وفي مواجهة هذه المشكلة، طلب زيلينسكي في بداية كانون الاول/ديسمبر من القيادة العسكرية إعادة النظر في نظام التجنيد.

وسئل الثلاثاء عما ستكون عليه استراتيجية الجيش الأوكراني في الاسابيع المقبلة فقال "خططنا المقبلة، مراحلنا المقبلة، لن نكشفها راهنا"، مكتفيا بالإشارة الى أن اتفاقا مع قيادة الأركان سيتم التوصل اليه "بحلول نهاية العام"، محوره المراحل المقبلة للعمليات العسكرية.