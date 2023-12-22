صرح وزير الخارجية البولندي الجديد رادوسلاف سيكورسكي خلال زيارة إلى كييف الجمعة أن بلاده تقف إلى جانب أوكرانيا في "معركتها الكبرى" ضد الغزو الروسي.

وقال سيكورسكي لنظيره الأوكراني دميترو كوليبا "في هذه المعركة الكبرى، بولندا تقف إلى جانبكم"، منتقدا روسيا التي "تقصف مدنا وتدمر مقاطعات بأكملها وتهجر أطفالا وتستعد لتدمير جار لم يرتطب أي خطأ".

وأضاف الوزير البولندي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أراد إعادة بناء الإمبراطورية الروسية" عبر إشعال "الحرب الاستعمارية الأخيرة في أوروبا" في شباط/فبراير 2022.

ودعا أوروبا والولايات المتحدة الجمعة إلى "تعبئة" اقتصادهما وقدراتهما الإنتاجية لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب ضد روسيا.

وقال "لا يمكننا أن نسمح لروسيا بإنتاج المزيد على أساس اقتصاد أصغر بكثير (...) إذا تحرك الغرب، ليس لدي أدنى شك في أنه سيفوز، لكن عليه أن يبدأ التعبئة".

ودوت صفارات الإنذار بسبب غارات جوية خلال زيارته. وقال سيكورسكي إن "صفارات الإنذار التي تسمعونها الآن هي سبب وجودي هنا"، مؤكدا أن "روسيا يجب أن تخسر ويجب أن تنتصر أوكرانيا"، مؤكدا أنه "في هذه القضية، بغض النظر عمن سيتولى السلطة في بولندا، كما ترون، نحن متحدون".

وبولندا من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا في أوروبا، لكن العلاقات بين الجارتين ظلت باردة في الأشهر الأخيرة بسبب نزاعات تجارية.

ويبدو أن هذه الصفحة قد طويت مع وصول المؤيدين لأوروبا إلى السلطة في وارسو مؤخراً.

ونشر سيكورسكي في الصباح صورة شخصية التقطت له بشكل واضح في ساحة ميخائيليفسكا بالقرب من وزارة الخارجية وسط العاصمة الأوكرانية. وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) "أول زيارة للخارج. كنت هناك".

في وارسو قال وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي لوكالة الأنباء البولندية الرسمية أن وزير الخارجية توجه إلى أوكرانيا لمحاولة "إيجاد حل لمشكلة التدفق المفرط للمنتجات الزراعية (الأوكرانية) إلى الاتحاد الأوروبي، وخصوصا إلى بولندا".

وهناك قضية شائكة أخرى بين كييف ووارسو تتعلق بإغلاق سائقي الشاحنات البولنديين للحدود الأوكرانية البولندية، المستمر منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مما أدى إلى تشكل طوابير لا نهاية لها.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الجمعة إنه يأمل في إيجاد "حل" للإغلاق "غير المقبول والضار" للحدود من قبل سائقي الشاحنات البولنديين.

وقال خلال لقائه نظيره البولندي "علينا أن نجد حلولا". وأضاف أن "أول ما يجب فعله هو رفع الحظر عن الحدود لأن الوضع الذي تجد علاقاتنا الودية نفسها فيه، في ظل الحدود المغلقة، غير مقبول وضار".

والتقى وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف نظيره البولندي الجديد في وارسو للمرة الأولى الأربعاء لحل هذه المشكلة.

ومن المتوقع أن يصل مسؤول بولندي إلى وزارة البنية التحتية في كييف الجمعة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات.

ووعد رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك بإيجاد حل مع شركات النقل غير الراضية.