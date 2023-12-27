أعلنت أوكرانيا الأحد فتح معبر حدودي مع بولندا بعد يومين على اجتماع في كييف بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لحل المشكلة.

وأعلن حرس الحدود الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام أن "حركة الشاحنات استؤنفت"، موضحا أن "المزارعين البولنديين أنهوا الحصار أمام نقطة تفتيش ميديكا" (جنوب).

وأضاف أن التوقف "انتهى في الساعة 09,30 (07,30 ت غ) (...) وتجري عملية تسجيل ومرور الشاحنات التي تدخل إلى أوكرانيا كالمعتاد".

ويغلق سائقو الشاحنات البولنديون الذين يدينون "المنافسة غير العادلة" من زملائهم الأوكرانيين، الحدود بين البلدين منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر، مما يؤدي إلى تشكل طوابير لا نهاية لها.

وهم يطالبون بإعادة العمل بنظام أوروبي للترخيص لشركات النقل الأوكرانية التي ترسل الشاحنات إلى بولندا. مع ذلك، تخلى الاتحاد الأوروبي عن هذا النظام لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 ومنذ ذلك الحين مدد هذا الإعفاء حتى حزيران/يونيو 2024.

من جانبها، تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على النقل البري مع بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي لصادراتها ووارداتها، لا سيما منذ الغزو الروسي.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا صرح الجمعة إنه يأمل في إيجاد "حل" للإغلاق "غير المقبول والضار" للحدود من قبل سائقي الشاحنات البولنديين.

وقال خلال لقائه نظيره البولندي "علينا أن نجد حلولا... أول ما يجب فعله هو رفع الحظر عن الحدود لأن الوضع الذي تجد علاقاتنا الودية نفسها فيه، في ظل الحدود المغلقة، غير مقبول وضار".

والتقى وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف نظيره البولندي الجديد في وارسو للمرة الأولى الأربعاء لحل هذه المشكلة.

ووعد رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد توسك بإيجاد حل مع شركات النقل المستاءة من الوضع.