أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أنّها ستسلّم "أول" 18 طائرة مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف-16 إلى أوكرانيا، في وقت تواجه فيه كييف ضغوطاً روسية متزايدة على الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية في بيان إنّ "هولندا ستزوّد أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز اف-16 على الأقل"، من دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.

وبدعم من الولايات المتحدة، أضفت الدنمارك وهولندا طابعاً رسمياً في آب/أغسطس على التزامهما بتوفير حوالى 61 طائرة مقاتلة بمجرّد تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقالت الحكومة الهولندية إنّ "بعض الطائرات تتطلّب صيانة كبيرة".

كذلك، يجب استيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.

ومن الضروري أيضاً أن تتوفّر البنية التحتية المناسبة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب الطيارين.

وقال رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك روته إنّ "تسليم طائرات اف-16 يعدّ واحداً من العناصر الأكثر أهمية في الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأضاف على منصة "إكس"، أنّ "هذا القرار يؤكد التزام هولندا الثابت بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا للرد على العدوان الروسي المستمر".

من جهته، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" أيضاً، إلى أنّه التقى مع روته، كما شكر هولندا على "قرارها" المتعلّق بطائرات اف-16.

وأضاف "ناقشنا التطورات على خط الجبهة والوضع في البحر الأسود وحاجات أوكرانيا العسكرية الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بالمدفعية والمسيَّرات والدفاع الجوي".

وأرسلت هولندا الشهر الماضي خمس طائرات مقاتلة من طراز اف-16 إلى رومانيا، حيث ستُستخدم لتدريب الطيارين الأوكرانيين.