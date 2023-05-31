exclusive
مايو. 31, 2023
قامت كييف بوست بتحليل بيانات القوات الجوية الأوكرانية حول حملة الصواريخ الروسية في مايو والتي تظهر أنه على الرغم من أنها كانت على نطاق واسع فالنتيجة غير فعالة ومكلفة للغاية.
مايو. 29, 2023
للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي الشامل، قررت مغادرة أوكرانيا ، لمدة أسبوع فقط ، لكن الشعور بالذنب والعار غمرني تمامًا.
أبريل. 19, 2023
"لن تكون الصين إلى جانب أوكرانيا (بما أن بكين تعتبر كييف حليفًا لواشنطن) ولا وسيطًا متساوي البعد في محادثات السلام الأوكرانية."
أبريل. 5, 2023
حان الوقت لمعالجة أوجه التشابه بين حربين دمويتين لبوتين ، وكلاهما مستمر لمدة عقد في قارتين ، وعواقب عدوانه ، والردود المطلوبة.
مارس. 29, 2023
في أسوأ السيناريوهات، إذا سيطرت القوات الروسية على أوكرانيا المنهوبة، سيحتاج الناتو إلى التدخل. بولندا ، بالطبع ، يجب أن تكون رأس الحربة.
مارس. 22, 2023
لقد استخدم الكرملين تدخل الناتو عام 1999 لتبرير الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، ولن يفوتك الفرصة القادمة لاستغلال ذلك بشكل أكبر.
مارس. 11, 2023
في مقابلة حصرية مع كييف بوست يطلعنا الطيار البالغ من العمر 25 عامًا على عمله في إسقاط الصواريخ الروسية والحفاظ على الروح المعنوية بين القوات المسلحة الأوكرانية.
مارس. 7, 2023
بعد أن عمل كممثل مسرحي وممثل لمعظم حياته المهنية ، أثبتت مهارات الاتصال لدى الرئيس الأوكراني أنها من الطراز العالمي. يمكنه أن يعلمنا جميعًا.
مارس. 5, 2023
الحقيقة المروعة وراء سياسة الأرجنتين تجاه أوكرانيا هي أنهم يريدون الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا والصين - على الرغم من تجربتهم الخاصة مع الديكتاتورية.
مارس. 5, 2023
بينما تعلن دعمها لروسيا ، هل تستغل الصين ضعف موسكو لطعنها في الظهر؟
مارس. 4, 2023
كيف يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأوكراني من عواقب النازحين ومشكلة "الجيل الضائع" في بيئة ما بعد الحرب.
فبراير. 21, 2023
يقول محللون سياسيون إنه بعد مرور عام على أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا ، يضع الكرملين المجتمع في حالة تأهب للحرب ويستمر في الصراع المستمر منذ سنوات.
فبراير. 18, 2023
دعوة مجموعة فاغنر الأخيرة للمحاربين الأمريكيين لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى من خلال الانضمام إلى صفوفهم الإرهابية التي يديرها الكرملين ، وقتل الأمريكيين وحلفائهم الغربيين ، بما في ذلك الأوكرانيين ، تصور
فبراير. 13, 2023
تجددت المحادثات حول إمكانية التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤخرًا وسط توقعات بشن هجوم روسي جديد. الأكثر نقاشا هو ما يسمى “السيناريو الكوري”. لمح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
يناير. 29, 2023
حرب روسيا في أوكرانيا هي في الغالب حرب مدفعية، حيث تسببت المدافع أو مدافع الهاوتزر أو الصواريخ بنسبة 90 في المائة من الإصابات. يتم تحديد الانتصارات والهزائم – على كلا الجانبين – إلى حد كبير من خلال وز
يناير. 26, 2023
في روايته “صراع الملوك” الصادرة عام 1998 ، وصف جورج آر.آر مارتن الانقسام العميق بين عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب شاملة في أوكرانيا وتردد الغرب في الرد بشكل حاسم. كما أشار مارتن ، “تتواج
مايو. 31, 2023
قامت كييف بوست بتحليل بيانات القوات الجوية الأوكرانية حول حملة الصواريخ الروسية في مايو والتي تظهر أنه على الرغم من أنها كانت على نطاق واسع فالنتيجة غير فعالة ومكلفة للغاية.
مايو. 29, 2023
للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي الشامل، قررت مغادرة أوكرانيا ، لمدة أسبوع فقط ، لكن الشعور بالذنب والعار غمرني تمامًا.
أبريل. 19, 2023
"لن تكون الصين إلى جانب أوكرانيا (بما أن بكين تعتبر كييف حليفًا لواشنطن) ولا وسيطًا متساوي البعد في محادثات السلام الأوكرانية."
أبريل. 5, 2023
حان الوقت لمعالجة أوجه التشابه بين حربين دمويتين لبوتين ، وكلاهما مستمر لمدة عقد في قارتين ، وعواقب عدوانه ، والردود المطلوبة.
مارس. 29, 2023
في أسوأ السيناريوهات، إذا سيطرت القوات الروسية على أوكرانيا المنهوبة، سيحتاج الناتو إلى التدخل. بولندا ، بالطبع ، يجب أن تكون رأس الحربة.
مارس. 22, 2023
لقد استخدم الكرملين تدخل الناتو عام 1999 لتبرير الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، ولن يفوتك الفرصة القادمة لاستغلال ذلك بشكل أكبر.
مارس. 11, 2023
في مقابلة حصرية مع كييف بوست يطلعنا الطيار البالغ من العمر 25 عامًا على عمله في إسقاط الصواريخ الروسية والحفاظ على الروح المعنوية بين القوات المسلحة الأوكرانية.
مارس. 7, 2023
بعد أن عمل كممثل مسرحي وممثل لمعظم حياته المهنية ، أثبتت مهارات الاتصال لدى الرئيس الأوكراني أنها من الطراز العالمي. يمكنه أن يعلمنا جميعًا.
مارس. 5, 2023
الحقيقة المروعة وراء سياسة الأرجنتين تجاه أوكرانيا هي أنهم يريدون الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا والصين - على الرغم من تجربتهم الخاصة مع الديكتاتورية.
مارس. 5, 2023
بينما تعلن دعمها لروسيا ، هل تستغل الصين ضعف موسكو لطعنها في الظهر؟
مارس. 4, 2023
كيف يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأوكراني من عواقب النازحين ومشكلة "الجيل الضائع" في بيئة ما بعد الحرب.
فبراير. 21, 2023
يقول محللون سياسيون إنه بعد مرور عام على أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا ، يضع الكرملين المجتمع في حالة تأهب للحرب ويستمر في الصراع المستمر منذ سنوات.
فبراير. 18, 2023
دعوة مجموعة فاغنر الأخيرة للمحاربين الأمريكيين لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى من خلال الانضمام إلى صفوفهم الإرهابية التي يديرها الكرملين ، وقتل الأمريكيين وحلفائهم الغربيين ، بما في ذلك الأوكرانيين ، تصور
فبراير. 13, 2023
تجددت المحادثات حول إمكانية التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤخرًا وسط توقعات بشن هجوم روسي جديد. الأكثر نقاشا هو ما يسمى “السيناريو الكوري”. لمح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
يناير. 29, 2023
حرب روسيا في أوكرانيا هي في الغالب حرب مدفعية، حيث تسببت المدافع أو مدافع الهاوتزر أو الصواريخ بنسبة 90 في المائة من الإصابات. يتم تحديد الانتصارات والهزائم – على كلا الجانبين – إلى حد كبير من خلال وز
يناير. 26, 2023
في روايته “صراع الملوك” الصادرة عام 1998 ، وصف جورج آر.آر مارتن الانقسام العميق بين عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب شاملة في أوكرانيا وتردد الغرب في الرد بشكل حاسم. كما أشار مارتن ، “تتواج