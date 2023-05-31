مايو. 31, 2023

قامت كييف بوست بتحليل بيانات القوات الجوية الأوكرانية حول حملة الصواريخ الروسية في مايو والتي تظهر أنه على الرغم من أنها كانت على نطاق واسع فالنتيجة غير فعالة ومكلفة للغاية.

بيت شميجل