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شهر جنون الصواريخ في روسيا: فشل 90٪ من القصف وإنفاق 1.7 مليار دولار exclusive
 
مايو. 31, 2023
شهر جنون الصواريخ في روسيا: فشل 90٪ من القصف وإنفاق 1.7 مليار دولار
قامت كييف بوست بتحليل بيانات القوات الجوية الأوكرانية حول حملة الصواريخ الروسية في مايو والتي تظهر أنه على الرغم من أنها كانت على نطاق واسع فالنتيجة غير فعالة ومكلفة للغاية.
بيت شميجل
غادرت أوكرانيا لمدة أسبوع وشعرت بالذنب لكوني بأمان exclusive
 
مايو. 29, 2023
رأي: غادرت أوكرانيا لمدة أسبوع وشعرت بالذنب لكوني بأمان
للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي الشامل، قررت مغادرة أوكرانيا ، لمدة أسبوع فقط ، لكن الشعور بالذنب والعار غمرني تمامًا.
أليسا أورلوفا
سياسة الصين "متعددة الاتجاهات" وانعكاساتها على أوكرانيا exclusive
 
أبريل. 19, 2023
رأي: سياسة الصين "متعددة الاتجاهات" وانعكاساتها على أوكرانيا
"لن تكون الصين إلى جانب أوكرانيا (بما أن بكين تعتبر كييف حليفًا لواشنطن) ولا وسيطًا متساوي البعد في محادثات السلام الأوكرانية."
فولوديمير فيسينكو
خطوط الدم الحمراء تربط حروب الكرملين في سوريا وأوكرانيا exclusive
 
أبريل. 5, 2023
خطوط الدم الحمراء تربط حروب الكرملين في سوريا وأوكرانيا
حان الوقت لمعالجة أوجه التشابه بين حربين دمويتين لبوتين ، وكلاهما مستمر لمدة عقد في قارتين ، وعواقب عدوانه ، والردود المطلوبة.
لادا روسليكي
بولندا مستعدة للقيام بما لا تفعله الولايات المتحدة وحلف الناتو exclusive
 
مارس. 29, 2023
رأي: بولندا مستعدة للقيام بما لا تفعله الولايات المتحدة وحلف الناتو
في أسوأ السيناريوهات، إذا سيطرت القوات الروسية على أوكرانيا المنهوبة، سيحتاج الناتو إلى التدخل. بولندا ، بالطبع ، يجب أن تكون رأس الحربة.
هانز بيتر ميدتون
« سيناريو يوغوسلافيا » : كيف تنوي روسيا استخدام الذكرى السنوية في حربها الإعلامية المستمرة exclusive
 
مارس. 22, 2023
رأي: « سيناريو يوغوسلافيا » : كيف تنوي روسيا استخدام الذكرى السنوية في حربها الإعلامية المستمرة
لقد استخدم الكرملين تدخل الناتو عام 1999 لتبرير الهجمات الروسية المستمرة على أوكرانيا، ولن يفوتك الفرصة القادمة لاستغلال ذلك بشكل أكبر.
الدكتورة إيفانا سترادنر
تجربة الخدمة ضمن قوات الدفاع الجوي الأوكراني في ظل الغزو الروسي exclusive
 
مارس. 11, 2023
تجربة الخدمة ضمن قوات الدفاع الجوي الأوكراني في ظل الغزو الروسي
في مقابلة حصرية مع كييف بوست يطلعنا الطيار البالغ من العمر 25 عامًا على عمله في إسقاط الصواريخ الروسية والحفاظ على الروح المعنوية بين القوات المسلحة الأوكرانية.
كييف بوست
دروس زيلينسكي للدفاع عن حقوق الإنسان exclusive
 
مارس. 7, 2023
رأي: دروس زيلينسكي للدفاع عن حقوق الإنسان
بعد أن عمل كممثل مسرحي وممثل لمعظم حياته المهنية ، أثبتت مهارات الاتصال لدى الرئيس الأوكراني أنها من الطراز العالمي. يمكنه أن يعلمنا جميعًا.
نيكولاس أغوستيني
لماذا لم تنفصل الأرجنتين عن بوتين؟ exclusive
 
مارس. 5, 2023
رأي: لماذا لم تنفصل الأرجنتين عن بوتين؟
الحقيقة المروعة وراء سياسة الأرجنتين تجاه أوكرانيا هي أنهم يريدون الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا والصين - على الرغم من تجربتهم الخاصة مع الديكتاتورية.
فرناندو خوسيه كوهوتياك
الصين تتحدى روسيا من خلال استعادة الأسماء الصينية لمدن على حدودها exclusive
 
مارس. 5, 2023
رأي: الصين تتحدى روسيا من خلال استعادة الأسماء الصينية لمدن على حدودها
بينما تعلن دعمها لروسيا ، هل تستغل الصين ضعف موسكو لطعنها في الظهر؟
بوهدان ناهايلو
كيف يمكن أن يعود الأوكرانيون النازحون إلى الوطن؟ exclusive
 
مارس. 4, 2023
رأي: كيف يمكن أن يعود الأوكرانيون النازحون إلى الوطن؟
كيف يمكن أن يتعافى الاقتصاد الأوكراني من عواقب النازحين ومشكلة "الجيل الضائع" في بيئة ما بعد الحرب.
أولينا سكاتشكو
زيلينسكي وبايدن يتجاهلان رعب بوتين اليومي exclusive
 
فبراير. 21, 2023
زيلينسكي وبايدن يتجاهلان رعب بوتين اليومي
يقول محللون سياسيون إنه بعد مرور عام على أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدخول القوات إلى أوكرانيا ، يضع الكرملين المجتمع في حالة تأهب للحرب ويستمر في الصراع المستمر منذ سنوات.
سيرهي كوليادا
كيف يتسلل الروس إلى حلفاء أوكرانيا وما يجب فعله حيال ذلك exclusive
 
فبراير. 18, 2023
رأي: كيف يتسلل الروس إلى حلفاء أوكرانيا وما يجب فعله حيال ذلك
دعوة مجموعة فاغنر الأخيرة للمحاربين الأمريكيين لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى من خلال الانضمام إلى صفوفهم الإرهابية التي يديرها الكرملين ، وقتل الأمريكيين وحلفائهم الغربيين ، بما في ذلك الأوكرانيين ، تصور
لادا روسليكي
رأي: “السيناريو الكوري” لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما مدى احتمالية حدوثه؟ exclusive
 
فبراير. 13, 2023
رأي: “السيناريو الكوري” لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ما مدى احتمالية حدوثه؟
تجددت المحادثات حول إمكانية التوصل إلى إنهاء تفاوضي للحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤخرًا وسط توقعات بشن هجوم روسي جديد. الأكثر نقاشا هو ما يسمى “السيناريو الكوري”. لمح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف
Volodymyr Fesenko
لواء النخبة M270 للصواريخ الأوكرانية exclusive
 
يناير. 29, 2023
لواء النخبة M270 للصواريخ الأوكرانية
حرب روسيا في أوكرانيا هي في الغالب حرب مدفعية، حيث تسببت المدافع أو مدافع الهاوتزر أو الصواريخ بنسبة 90 في المائة من الإصابات. يتم تحديد الانتصارات والهزائم – على كلا الجانبين – إلى حد كبير من خلال وز
Stefan Korshak
حرب الظل لبايدن في أوكرانيا exclusive
 
يناير. 26, 2023
رأي: حرب الظل لبايدن في أوكرانيا
في روايته “صراع الملوك” الصادرة عام 1998 ، وصف جورج آر.آر مارتن الانقسام العميق بين عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن حرب شاملة في أوكرانيا وتردد الغرب في الرد بشكل حاسم. كما أشار مارتن ، “تتواج
كييف بوست