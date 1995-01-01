Наші контакти:
Київ, вул. Жилянська 68, 01033
email: [email protected], [email protected]
Реклама та співпраця: [email protected] or [email protected]
Online підтримка: [email protected]
Телефони:
Редакція: +38 (044) 591-3344
Реклама: +38 (044) 591-7788
THE KYIV POST Це:
Аднан Ківан, Видавець
Люк Шеньє, CEO
Редакція:
Богдан Нагайло, Головний редактор, [email protected]
Ірина Максимова, Помічник Головного Редактора, [email protected]
Реклама - [email protected]
DIGITAL:
Дмитро Вакулюк, Керівник відділу
Тетяна Пилипенко, SMM менеджерка
Роман Кривенко, Website Developer
FILM STUDIO:
Даша Ситник, Керівник студії
Адміністрація
Галина Бондарчук, Головний бухгалтер, [email protected]
Олександра Лифар, Бухгалтер, [email protected]
Олександр Сліпаченко, IT менеджер