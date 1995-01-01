Економіка

ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
 
12 годин тому
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
Київ Пост
В Україні щодня відкривається одна справа про рейдерство
 
17 годин тому
В Україні щодня відкривається одна справа про рейдерство
Минулого року в Україні було зафіксовано понад 360 випадків рейдерства, проте до суду доходить мінімальна кількість таких справ.
Київ Пост
Доходи Зеленського впали в кілька разів: Президент оприлюднив декларацію
 
18 годин тому
Доходи Зеленського впали в кілька разів: Президент оприлюднив декларацію
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи, яка засвідчила, що за два роки доходи його родини впали в кілька разів.
Київ Пост
Президент анонсував Всеукраїнську економічну платформу
Зеленський
2 дні тому
Президент анонсував Всеукраїнську економічну платформу
На ній буде представлений бізнес з різних регіонів України, а також інвестори.
Київ Пост
Море знову стало найдешевшим маршрутом для експорту українського зерна, — Сольський
Війна в Україні
січ. 26, 12:49
Море знову стало найдешевшим маршрутом для експорту українського зерна, — Сольський
Протягом останніх трьох місяців експорт української агропродукції морем зростає, відтак перевезення зерна до країн Європейського Союзу зменшилися.
Київ Пост
Для залучення інвестицій у відновлення України варто значно покращити бізнес-середовище
 
січ. 24, 11:22
ПОГЛЯД: Для залучення інвестицій у відновлення України варто значно покращити бізнес-середовище
Ferrexpo plc планує інвестувати до 3 мільярдів доларів у подвоєння потужностей з виробництва українських високоякісних залізорудних окатків.
Lucio Genovese
В Україні створять Раду з підтримки підприємництва за участі відомих очільників українських компаній - Зеленський
 
січ. 24, 10:48
В Україні створять Раду з підтримки підприємництва за участі відомих очільників українських компаній - Зеленський
За словами Зеленського, "держава свою частину морального договору з бізнесом виконає", тож він закликав "кожного із підприємців в Україні виконати й свою частину домовленостей".
Київ Пост
Румунія повністю розблокувала пункт пропуску «Порубне»
 
січ. 20, 11:31
Румунія повністю розблокувала пункт пропуску «Порубне»
Згодом стало відомо, що фермери розблокували ще один пункт - «Дякове-Халмеу». (Оновлено)
Київ Пост
У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи
Українська політика
січ. 19, 13:23
У ДБР підтвердили затримання засновника Concorde Capital Мазепи
ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС.
Київ Пост
Половина пенсіонерів в Україні отримують менше 4000 грн на місяць
 
січ. 18, 11:19
Половина пенсіонерів в Україні отримують менше 4000 грн на місяць
Кожний другий пенсіонер в Україні отримуює менше 4000 грн на місяць, за даними Пенсійного фонду України.
Київ Пост
Скільки Україна протримається без фінансової допомоги Заходу: у Раді дали прогноз
Українська політика
січ. 18, 10:45
Скільки Україна протримається без фінансової допомоги Заходу: у Раді дали прогноз
Українська влада на всіх рівнях активно працює над тим, щоб другий квартал починати вже з допомогою міжнародних партнерів.
Київ Пост
Уряд скасував обмеження на бронювання військовозобов'язаних співробітників ОПК
Війна в Україні
січ. 16, 18:32
Уряд скасував обмеження на бронювання військовозобов'язаних співробітників ОПК
Підприємства ОПК зможуть бронювати від мобілізації своїх співробітників без обмежень за кількістю.
Київ Пост
Польські перевізники призупинять блокаду кордону з Україною від середи ВАЖЛИВО
Європа
січ. 16, 13:30
Польські перевізники призупинять блокаду кордону з Україною від середи
Польські далекобійники, які з початку листопада заблокували деякі прикордонні переходи з Україною, досягли угоди з урядом про "певні умови".
Київ Пост
Україна встановила дворічний рекорд з експорту агропродукції за місяць
 
січ. 15, 16:35
Україна встановила дворічний рекорд з експорту агропродукції за місяць
У грудні 2023 року Україна експортувала рекордні за період широкомасштабної війни 6 млн тонн агротоварів, з яких 4 млн тонн були експортовані морським коридором
Київ Пост
П'ять найбагатших людей подвоїли статки, у світі може з'явитися перший трильйонер
 
січ. 15, 11:46
П'ять найбагатших людей подвоїли статки, у світі може з'явитися перший трильйонер
Звіт Oxfam свідчить, що з 2020 року п'ять мільярдів людей стали біднішими, а бідність не буде викорінена протягом 229 років.
Київ Пост
Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок на кордоні
 
січ. 14, 15:14
Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок на кордоні
Напередодні ввечері така блокада тривала 6 годин.
Київ Пост