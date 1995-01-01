Економіка
12 годин тому
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
17 годин тому
Минулого року в Україні було зафіксовано понад 360 випадків рейдерства, проте до суду доходить мінімальна кількість таких справ.
18 годин тому
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи, яка засвідчила, що за два роки доходи його родини впали в кілька разів.
Зеленський
2 дні тому
На ній буде представлений бізнес з різних регіонів України, а також інвестори.
Війна в Україні
січ. 26, 12:49
Протягом останніх трьох місяців експорт української агропродукції морем зростає, відтак перевезення зерна до країн Європейського Союзу зменшилися.
січ. 24, 11:22
Ferrexpo plc планує інвестувати до 3 мільярдів доларів у подвоєння потужностей з виробництва українських високоякісних залізорудних окатків.
січ. 24, 10:48
В Україні створять Раду з підтримки підприємництва за участі відомих очільників українських компаній - Зеленський
За словами Зеленського, "держава свою частину морального договору з бізнесом виконає", тож він закликав "кожного із підприємців в Україні виконати й свою частину домовленостей".
січ. 20, 11:31
Згодом стало відомо, що фермери розблокували ще один пункт - «Дякове-Халмеу». (Оновлено)
Українська політика
січ. 19, 13:23
ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу та його брата за відчуження земель Київської ГЕС.
січ. 18, 11:19
Кожний другий пенсіонер в Україні отримуює менше 4000 грн на місяць, за даними Пенсійного фонду України.
Українська політика
січ. 18, 10:45
Українська влада на всіх рівнях активно працює над тим, щоб другий квартал починати вже з допомогою міжнародних партнерів.
Війна в Україні
січ. 16, 18:32
Підприємства ОПК зможуть бронювати від мобілізації своїх співробітників без обмежень за кількістю.
Європа
січ. 16, 13:30
Польські далекобійники, які з початку листопада заблокували деякі прикордонні переходи з Україною, досягли угоди з урядом про "певні умови".
січ. 15, 16:35
У грудні 2023 року Україна експортувала рекордні за період широкомасштабної війни 6 млн тонн агротоварів, з яких 4 млн тонн були експортовані морським коридором
січ. 15, 11:46
Звіт Oxfam свідчить, що з 2020 року п'ять мільярдів людей стали біднішими, а бідність не буде викорінена протягом 229 років.
січ. 14, 15:14
Напередодні ввечері така блокада тривала 6 годин.