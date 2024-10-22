Останні новини
Європа
Польща надасть Україні решту винищувачів МіГ-29 тоді, коли компенсує власну нестачу, а також надасть Києву додаткові обсяги електроенергії в зимовий період.
21г тому
Українці за кордоном
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що "недобре, що в українцівє фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб воювати".
1д тому
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, що треба мати громадянам України, щоб без проблем перетнути кордон з Польщею, та які документи тепер вимагатиме ЄС.
2д тому
США
Голоси 122 тис. українських американців Пенсильванії можуть визначити переможця політичної битви між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом за посаду президента Сполучених Штатів.
2д тому
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, як перевірити черги на кордоні з Польщею та де можна дізнатися про актуальний стан справ у пунктах пропуску.
жов. 18
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, як українцям знайти соціальне житло в Польщі, що для цього треба та на яких умовах воно здається.
жов. 16
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, як купити ліки в Польщі без рецепта, а якщо треба рецепт, то як його отримати, якщо ви український біженець.
жов. 16
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, як краще переказувати гроші з Польщі в Україну, які сервіси пропонують свої послуги та як не натрапити на велику комісію.
жов. 11
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, де проходити курси водіння в Польщі, як українцям отримати посвідчення та чи є можливість пройти теорію рідною мовою.
жов. 9
Європейський Союз
Kyiv Post дізнався, як подавати податкову декларацію в Польщі, куди її надсилати та чи можна не платити податки, якщо не працюєш.
жов. 8
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, що треба українцям для реєстрації шлюбу в Польщі, які документи надавати та куди звертатися.
жов. 4
Українці за кордоном
Kyiv Post дізнався, які права мають українські біженці в Польщі, який статус вони можуть там отримати та скільки ще триватиме тимчасовий захист біженців.
жов. 2