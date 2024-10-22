Останні новини

Польщі важко збивати російські ракети над Україною − польський дипломат
Європа
Польщі важко збивати російські ракети над Україною − польський дипломат
Польща надасть Україні решту винищувачів МіГ-29 тоді, коли компенсує власну нестачу, а також надасть Києву додаткові обсяги електроенергії в зимовий період.
За матеріалами Укрінформ
21г тому
Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні
Українці за кордоном
Польща пропонує Німеччині платити допомогу не біженцям, а Україні
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що "недобре, що в українцівє фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб воювати".
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Правила в'їзду до республіки Польща для українців: що з документів потрібно мати у 2024
Українці за кордоном
Правила в'їзду до республіки Польща для українців: що з документів потрібно мати у 2024
Kyiv Post дізнався, що треба мати громадянам України, щоб без проблем перетнути кордон з Польщею, та які документи тепер вимагатиме ЄС.
Вікторія Рокицька
2д тому
Як українці Пенсильванії можуть вирішити долю виборів президента США
США
Як українці Пенсильванії можуть вирішити долю виборів президента США
Голоси 122 тис. українських американців Пенсильванії можуть визначити переможця політичної битви між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом за посаду президента Сполучених Штатів.
Піт Шмігель
2д тому
Черги на кордоні з Польщею: яка ситуація на ПП зараз
Українці за кордоном
Черги на кордоні з Польщею: яка ситуація на ПП зараз
Kyiv Post дізнався, як перевірити черги на кордоні з Польщею та де можна дізнатися про актуальний стан справ у пунктах пропуску.
Вікторія Рокицька
жов. 18
Як українцям отримати соціальне житло в Польщі у 2024 році
Українці за кордоном
Як українцям отримати соціальне житло в Польщі у 2024 році
Kyiv Post дізнався, як українцям знайти соціальне житло в Польщі, що для цього треба та на яких умовах воно здається.
Вікторія Рокицька
жов. 16
Де взяти рецепт на ліки в Польщі та які аналоги українських ліків можна купити в аптеці?
Українці за кордоном
Де взяти рецепт на ліки в Польщі та які аналоги українських ліків можна купити в аптеці?
Kyiv Post дізнався, як купити ліки в Польщі без рецепта, а якщо треба рецепт, то як його отримати, якщо ви український біженець.
Вікторія Рокицька
жов. 16
Гайд: як переказати гроші з польської картки на українську
Українці за кордоном
Гайд: як переказати гроші з польської картки на українську
Kyiv Post дізнався, як краще переказувати гроші з Польщі в Україну, які сервіси пропонують свої послуги та як не натрапити на велику комісію.
Вікторія Рокицька
жов. 11
Як українцю здати на водійські права в Польщі у 2024 році?
Українці за кордоном
Як українцю здати на водійські права в Польщі у 2024 році?
Kyiv Post дізнався, де проходити курси водіння в Польщі, як українцям отримати посвідчення та чи є можливість пройти теорію рідною мовою.
Вікторія Рокицька
жов. 9
Як розрахувати PIT в Польщі: декларації PIT-11 та PIT-37
Європейський Союз
Як розрахувати PIT в Польщі: декларації PIT-11 та PIT-37
Kyiv Post дізнався, як подавати податкову декларацію в Польщі, куди її надсилати та чи можна не платити податки, якщо не працюєш.
Вікторія Рокицька
жов. 8
Як українцям укласти шлюб на території Польщі: які потрібні документи та скільки все це коштує
Українці за кордоном
Як українцям укласти шлюб на території Польщі: які потрібні документи та скільки все це коштує
Kyiv Post дізнався, що треба українцям для реєстрації шлюбу в Польщі, які документи надавати та куди звертатися.
Вікторія Рокицька
жов. 4
Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців до 2025 року
Українці за кордоном
Польща продовжила тимчасовий захист українських біженців до 2025 року
Kyiv Post дізнався, які права мають українські біженці в Польщі, який статус вони можуть там отримати та скільки ще триватиме тимчасовий захист біженців.
Вікторія Рокицька
жов. 2