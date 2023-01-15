Війна

ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 29 січня 2024 року
 
10 годин тому
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 29 січня 2024 року
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Michael Bociurkiw
"Агенція оборонних закупівель" отримала нову директорку: що про неї відомо
Війна в Україні
11 годин тому
"Агенція оборонних закупівель" отримала нову директорку: що про неї відомо
У Міноборони зауважили, що зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження агенції.
Київ Пост
Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Путін
11 годин тому
Розслідувачі розповіли про нову резиденцію Путіна в Карелії – центр "Досьє"
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Київ Пост
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Війна в Україні
12 годин тому
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
Богдан Тузов
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
 
12 годин тому
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
Київ Пост
Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів ВАЖЛИВО
Війна в Україні
13 годин тому
Партизани в Криму виявили російську техніку для збиття морських дронів
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Київ Пост
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
Війна в Україні
14 годин тому
"Заявам росіян вірити не можна": у ЗСУ спростували захоплення села на Харківщині
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
Київ Пост
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
Росія
15 годин тому
Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії
Хвиля атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи продовжується. Сьогодні вранці дрон, схоже, впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на НПЗ у Ярославлі.
Київ Пост
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«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

Французькі танки Leclerc: що це за звір

ПОГЛЯД: Французькі танки Leclerc: що це за звір

Надзвукова крилата ракета часів СРСР: чим росіяни вдарили по будинку в Дніпрі

ПОГЛЯД: Надзвукова крилата ракета часів СРСР: чим росіяни вдарили по будинку в Дніпрі

Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Розслідування
15 годин тому
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Київ Пост
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Війна в Україні
16 годин тому
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Київ Пост
ССО знищили два опорні пункти росіян і встановили український прапор: вражаючі кадри
Війна в Україні
17 годин тому
ССО знищили два опорні пункти росіян і встановили український прапор: вражаючі кадри
Російські опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом бійці ССО знищили вщент. За допомогою дрону ЗСУ встановили на місці розбитих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.
Юлія Струк
Хроніка війни в Україні. 29 січня: Недобрий сигнал»
Війна в Україні
19 годин тому
Хроніка війни в Україні. 29 січня: Недобрий сигнал»
Зеленський побоюється, що допомога США може вичерпатися через Трампа; внаслідок авіаударів РФ постраждав неповнолітній; Франція і Німеччина постачають більше зброї; росіяни просуваються біля Авдіївки
Джон Моретті
Зеленський: Всі українці разом захищають Європу та світ
 
19 годин тому
Зеленський: Всі українці разом захищають Європу та світ
Українська мільйонна армія, а також 30 мільйонів людей, які щодня працюють, - усі вони разом вони захищають Європу і світ.
Київ Пост
Армія РФ обстріляла понад 100 населених пунктів України: є загиблі серед цивільних
 
21 годину тому
Армія РФ обстріляла понад 100 населених пунктів України: є загиблі серед цивільних
Російська армія продовжує свою практику ігнорування законів і звичаїв війни та обстрілює не лише військові, а й численні цивільні об’єкти на території України.
Київ Пост
Армія РФ вбила останнього жителя прикордонного села Степок на Сумщині
Війна в Україні
1 день тому
Армія РФ вбила останнього жителя прикордонного села Степок на Сумщині
Раніше з села виїхали всі жителі, однак літній чоловік вирішив залишитися вдома.
Київ Пост
У Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет, - Повітряні сили
Війна в Україні
1 день тому
У Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет, - Повітряні сили
Росіяни виготовляють близько 100 ракет на місяць, тому запаси залишаються приблизно незмінними.
Київ Пост