Війна
10 годин тому
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Війна в Україні
11 годин тому
У Міноборони зауважили, що зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження агенції.
Путін
11 годин тому
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Війна в Україні
12 годин тому
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
12 годин тому
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
Війна в Україні
13 годин тому
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Війна в Україні
14 годин тому
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
Росія
15 годин тому
Хвиля атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи продовжується. Сьогодні вранці дрон, схоже, впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на НПЗ у Ярославлі.
Розслідування
15 годин тому
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Війна в Україні
16 годин тому
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Війна в Україні
17 годин тому
Російські опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом бійці ССО знищили вщент. За допомогою дрону ЗСУ встановили на місці розбитих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.
Війна в Україні
19 годин тому
Зеленський побоюється, що допомога США може вичерпатися через Трампа; внаслідок авіаударів РФ постраждав неповнолітній; Франція і Німеччина постачають більше зброї; росіяни просуваються біля Авдіївки
19 годин тому
Українська мільйонна армія, а також 30 мільйонів людей, які щодня працюють, - усі вони разом вони захищають Європу і світ.
21 годину тому
Російська армія продовжує свою практику ігнорування законів і звичаїв війни та обстрілює не лише військові, а й численні цивільні об’єкти на території України.
Війна в Україні
1 день тому
Раніше з села виїхали всі жителі, однак літній чоловік вирішив залишитися вдома.
Війна в Україні
1 день тому
Росіяни виготовляють близько 100 ракет на місяць, тому запаси залишаються приблизно незмінними.