лис. 25, 2023

Директорка Музею Голодоморів Леся Гасиджак в ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post про Голодомор і збереження пам'яті про нього, про те, чому весь світ має визнати Голодомор геноцидом і не тільки

Петро Жижиян