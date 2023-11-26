Історія
1 день тому
Чимало з тих давніх подій нагадують те, що Україна переживає з 2014 року, з початку нинішньої російської аґресії.
січ. 21, 11:34
100 років тому помер більшовицький вождь Ленін
січ. 12, 09:09
День українського політв’язня, заснований з ініціативи видатного громадського і політичного діяча В’ячеслава Чорновола, відзначають в Україні з 1975 року
лис. 26, 2023
Перше велике авіаційне підприємство в Україні, перші літаки, перший дипломований український пілот, перші «дрони», поїзд для ремонту літаків та інші розробки, які випередили час. Хто за цим стояв?
лис. 25, 2023
Знаменитий український історик Юрій Шаповал у свої публікації пише про те, чому історична пам’ять про Голодомор-геноцид має тісний зв’язок з сучасністю України. І чому ми маємо зараз перемогти.
лис. 25, 2023
Роман Олександра Сизоненка «Білі хмари» (1965) та його екранізація 1968 року режисера Ролана Сергієнка.
лис. 25, 2023
"Вистояли тоді - вистоїмо і зараз". У Києві триває науковий форум до 90-х роковин Голодомору (фоторепортаж)
У зверненні до учасників форуму президент Володимир Зеленський наголосив, що тотожність дій тоталітарної сталінської системи і нинішньої путінської Росії не залишає сумнівів.
лис. 25, 2023
Долучайтеся до національної акції «Запали свічку», яка традиційно відбувається о 16:00 в День пам’яті жертв голодоморів
лис. 25, 2023
Директорка Музею Голодоморів Леся Гасиджак в ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post про Голодомор і збереження пам'яті про нього, про те, чому весь світ має визнати Голодомор геноцидом і не тільки
лис. 13, 2023
У День незалежності Польщі, 11 листопада, в ефірі телеканалу «Київ» відбувся прем’єрний показ документального фільму "1863: За незалежність!"
лис. 5, 2023
Класикиня бразильської літератури з Вінниччини.
лис. 1, 2023
В Україні тривають заходи зі вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років
жов. 29, 2023
Чернігівський дослідник "МАХАБХАРАТИ".
жов. 29, 2023
Соціологи запитали в українців, що вони знають про УПА та Романа Шухевича та як їх сприймають.
жов. 29, 2023
Гелій Снєгірьов став відомим у СРСР і за його межами завдяки оповіданню «Народи мені три сини».
жов. 28, 2023
Захоплюючі пейзажі Подолу та Дніпра, 75 мозаїчно-керамічних скульптур, магічна липа, сходи 1695 року, фундамент першої кам'яної церкви України та капище Світовида.