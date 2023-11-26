Історія

Роздуми про уроки історичних подій 22-го січня 1918 і 1919 років
 
1 день тому
Роздуми про уроки історичних подій 22-го січня 1918 і 1919 років
Чимало з тих давніх подій нагадують те, що Україна переживає з 2014 року, з початку нинішньої російської аґресії.
Юрій Шаповал
Непохований
 
січ. 21, 11:34
Непохований
100 років тому помер більшовицький вождь Ленін
Юрій Шаповал
Сьогодні День українського політв’язня
 
січ. 12, 09:09
Сьогодні День українського політв’язня
День українського політв’язня, заснований з ініціативи видатного громадського і політичного діяча В’ячеслава Чорновола, відзначають в Україні з 1975 року
Київ Пост
Як в Україні перші літаки будували
 
лис. 26, 2023
Як в Україні перші літаки будували
Перше велике авіаційне підприємство в Україні, перші літаки, перший дипломований український пілот, перші «дрони», поїзд для ремонту літаків та інші розробки, які випередили час. Хто за цим стояв?  
Марічка Паламарчук
90 і 10: Голодомор і Революція гідності ЕКСКЛЮЗИВ
 
лис. 25, 2023
ПОГЛЯД: 90 і 10: Голодомор і Революція гідності
Знаменитий український історик Юрій Шаповал у свої публікації пише про те, чому історична пам’ять про Голодомор-геноцид має тісний зв’язок з сучасністю України. І чому ми маємо зараз перемогти.
Юрій Шаповал
Привиди голодомору поміж білих хмар
 
лис. 25, 2023
Привиди голодомору поміж білих хмар
Роман Олександра Сизоненка «Білі хмари» (1965) та його екранізація 1968 року режисера Ролана Сергієнка.
Олег Чорний
"Вистояли тоді - вистоїмо і зараз". У Києві триває науковий форум до 90-х роковин Голодомору (фоторепортаж)
 
лис. 25, 2023
"Вистояли тоді - вистоїмо і зараз". У Києві триває науковий форум до 90-х роковин Голодомору (фоторепортаж)
У зверненні до учасників форуму президент Володимир Зеленський наголосив, що тотожність дій тоталітарної сталінської системи і нинішньої путінської Росії не залишає сумнівів.
Юлія Струк, Крістофер Стюарт
Запали свічку пам’яті про жертв Голодомору
 
лис. 25, 2023
Запали свічку пам’яті про жертв Голодомору
Долучайтеся до національної акції «Запали свічку», яка традиційно відбувається о 16:00 в День пам’яті жертв голодоморів
Київ Пост
Леся Гасиджак: непокаране зло Голодомору-геноциду зробило можливою путінську Росію ЕКСКЛЮЗИВ
 
лис. 25, 2023
Леся Гасиджак: непокаране зло Голодомору-геноциду зробило можливою путінську Росію
Директорка Музею Голодоморів Леся Гасиджак в ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post про Голодомор і збереження пам'яті про нього, про те, чому весь світ має визнати Голодомор геноцидом і не тільки
Петро Жижиян
Телеканал «Київ» за підтримки Польського інституту зняв фільм про Січневе повстання
 
лис. 13, 2023
Телеканал «Київ» за підтримки Польського інституту зняв фільм про Січневе повстання
У День незалежності Польщі, 11 листопада, в ефірі телеканалу «Київ» відбувся прем’єрний показ документального фільму "1863: За незалежність!"
Київ Пост
(Не)уславлені українці, які змінили хід історії: Кларісі Ліспектор
 
лис. 5, 2023
(Не)уславлені українці, які змінили хід історії: Кларісі Ліспектор
Класикиня бразильської літератури з Вінниччини.
Марічка Паламарчук
В Україні вшановують 90-ті роковини Голодомору
 
лис. 1, 2023
В Україні вшановують 90-ті роковини Голодомору
В Україні тривають заходи зі вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років
Kyiv Post
(Не)уславлені українці, які змінили хід історії: Борис Смирнов
 
жов. 29, 2023
(Не)уславлені українці, які змінили хід історії: Борис Смирнов
Чернігівський дослідник "МАХАБХАРАТИ".
Марічка Паламарчук
70% українців вважають, що УПА заклала традицію спротиву агресору, - опитування
 
жов. 29, 2023
70% українців вважають, що УПА заклала традицію спротиву агресору, - опитування
Соціологи запитали в українців, що вони знають про УПА та Романа Шухевича та як їх сприймають.
Kyiv Post
Гелій Снєгірьов: «Я відмовляюсь від радянського громадянства»
 
жов. 29, 2023
Гелій Снєгірьов: «Я відмовляюсь від радянського громадянства»
Гелій Снєгірьов став відомим у СРСР і за його межами завдяки оповіданню «Народи мені три сини».
Юрій Шаповал
Цікаві місця Києва: Пейзажна алея
 
жов. 28, 2023
Цікаві місця Києва: Пейзажна алея
Захоплюючі пейзажі Подолу та Дніпра, 75 мозаїчно-керамічних скульптур, магічна липа, сходи 1695 року, фундамент першої кам'яної церкви України та капище Світовида.
Марічка Паламарчук