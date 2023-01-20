Світ

ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 29 січня 2024 року
 
10 годин тому
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 29 січня 2024 року
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Michael Bociurkiw
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Війна в Україні
12 годин тому
Росія вже використовує проти України північнокорейські балістичні ракети
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
Богдан Тузов
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
 
12 годин тому
ЄС продовжив на пів року економічні санкції проти РФ
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
Київ Пост
У Силах оборони і безпеки запровадили ще 18 нових стандартів НАТО
Українська політика
13 годин тому
У Силах оборони і безпеки запровадили ще 18 нових стандартів НАТО
18 нових стандартів НАТО стосуються навчання, навігації та водолазної діяльності.
Київ Пост
До 700-го дня повномасштабної війни Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD: головні тези
 
15 годин тому
До 700-го дня повномасштабної війни Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ARD: головні тези
Український лідер говорив, зокрема, про оновлення законодавства щодо мобілізації, чоловіків призовного віку за кордоном, соцдопомогу українським біженцям та позицію Шольца щодо війни.
Київ Пост
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Розслідування
15 годин тому
Депутатка Європарламенту співпрацювала з ФСБ - ЗМІ
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Київ Пост
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 28 січня 2024 року
 
16 годин тому
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 28 січня 2024 року
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Michael Bociurkiw
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Війна в Україні
16 годин тому
Індія планує відмовитися від закупівлі російської зброї, — Reuters
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Київ Пост
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Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія

ПОГЛЯД: Кремлелогія мертва – хай живе нова кремлелогія

Сіярто вирушив до Ужгорода для зустрічі з Єрмаком та Кулебою: говоритиме про угорців на Закарпатті
 
18 годин тому
Сіярто вирушив до Ужгорода для зустрічі з Єрмаком та Кулебою: говоритиме про угорців на Закарпатті
Напередодні перемовин угорський урядовець анонсував тему відновлення колишніх прав угорської громади на Закарпатті.
Київ Пост
Зеленський: Всі українці разом захищають Європу та світ
 
19 годин тому
Зеленський: Всі українці разом захищають Європу та світ
Українська мільйонна армія, а також 30 мільйонів людей, які щодня працюють, - усі вони разом вони захищають Європу і світ.
Київ Пост
У Сеулі позашляховик протаранив пост охорони перед посольством Росії
 
20 годин тому
У Сеулі позашляховик протаранив пост охорони перед посольством Росії
Пост охорони перед посольством Росії в Сеулі зазнав несподіваної атаки, серйозно травмований поліцейський.
Київ Пост
Розвідка Британії пояснила, чому росіяни частіше підпалюють військкомати
Росія
1 день тому
Розвідка Британії пояснила, чому росіяни частіше підпалюють військкомати
У британському Міноборони кажуть, що за останні пів року кількість підпалів військкоматів у Росії збільшилась удвічі.
Київ Пост
Байден і Шольц зустрінуться в лютому
США
2 дні тому
Байден і Шольц зустрінуться в лютому
Лідери обговорять Україну, ситуацію на Близькому Сході та липневий саміт НАТО.
Київ Пост
Україна і Литва домовляються про спільне виробництво дронів для ЗСУ
 
2 дні тому
Україна і Литва домовляються про спільне виробництво дронів для ЗСУ
Міністр закордонних справ Литви зазначив, що його країна може швидко почати виробляти деталі для комплектування дронів.
Київ Пост
Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
2 дні тому
ПОГЛЯД: Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
David Root
Зеленський: кожне нове покоління має знати правду про Голокост
 
2 дні тому
Зеленський: кожне нове покоління має знати правду про Голокост
27 січня світ вшановує пам'ять жертв Голокосту.
Київ Пост