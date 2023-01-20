Світ
10 годин тому
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Війна в Україні
12 годин тому
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
12 годин тому
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
Українська політика
13 годин тому
18 нових стандартів НАТО стосуються навчання, навігації та водолазної діяльності.
15 годин тому
Український лідер говорив, зокрема, про оновлення законодавства щодо мобілізації, чоловіків призовного віку за кордоном, соцдопомогу українським біженцям та позицію Шольца щодо війни.
Розслідування
15 годин тому
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
16 годин тому
Світ у фокусі, яким його побачив провідний канадійський аналітик із питань міжнародної політики, письменник і оратор у своєму огляді світових ЗМІ.
Війна в Україні
16 годин тому
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
18 годин тому
Напередодні перемовин угорський урядовець анонсував тему відновлення колишніх прав угорської громади на Закарпатті.
19 годин тому
Українська мільйонна армія, а також 30 мільйонів людей, які щодня працюють, - усі вони разом вони захищають Європу і світ.
20 годин тому
Пост охорони перед посольством Росії в Сеулі зазнав несподіваної атаки, серйозно травмований поліцейський.
Росія
1 день тому
У британському Міноборони кажуть, що за останні пів року кількість підпалів військкоматів у Росії збільшилась удвічі.
США
2 дні тому
Лідери обговорять Україну, ситуацію на Близькому Сході та липневий саміт НАТО.
2 дні тому
Міністр закордонних справ Литви зазначив, що його країна може швидко почати виробляти деталі для комплектування дронів.
Війна в Україні
2 дні тому
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
2 дні тому
27 січня світ вшановує пам'ять жертв Голокосту.