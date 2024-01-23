Чому російська ракета «Кинджал» не виправдала сподівань, які покладали на неї розробники?
Військові аналітики, які наразі досліджують тактику та види зброї, яку використовують РФ та Україна під час війни, погоджуються, що ракета «Кинджал 47-М2» стала чи не найбільшим розчаруванням.
Короткий довідник по збитих російських командних літаках А-50 та Іл-22М
У неділю ввечері ЗСУ збили російську платформу спостереження та управління, подібну до AWACS, а також ще один літаючий командний пункт, які у росіян вже у дефіциті.
В чому Washington Post помиляється, розмірковуючи про причини невдачі українського контрнаступу
The Washington Post проаналізував, що не так з українським контрнаступом. Багато в чому ми з ним погоджуємося, однак вважаємо головною проблемою українського контрнаступу навчання. І вона не вирішена.
Вірменія та Казахстан показали розкол у регіональних блоках, в яких домінує Росія
Ігнорування Вірменією зустрічей високого рівня в ОДКБ і поведінка лідера Казахстану під час останнього візиту Путіна можуть свідчити про зрушення в балансі сил регіональних блоків, де Росія є лідером.
Чутки про смерть Путіна просто так не припиняться
Попри заяви Кремля, що повідомлення про смерть Путіна – брехня (а багато хто вважає: чутки розпустили з подачі самого Путіна, щоб виявити нелояльних), плітки про «двійника Путіна» далі ширяться.
Україна придивляється до нової ізраїльської тактичної системи ПРО «Залізний промінь» — ось на що вона здатна
У відповідь на напади ХАМАС ЦАХАЛ достроково ставить на озброєння свою нову протиракетну систему «Залізний промінь». Україна вже придивляється до цього інноваційного виду озброєння.
Рекордна кількість знищеної російської техніки за один день – це вже тенденція
Українська армія близька до того, щоб побити власний рекорд кількості знищеної ворожої артилерії. Теоретично це має означати, що в Кремля закінчуються гаубиці та артилерійські установки.
Що українські крилаті ракети наробили в Севастополі
Вчорашній ракетний удар Києва створив величезні проблеми для РФ: її військові кораблі потребують серйозного ремонту, а вона втратила контроль над половиною акваторії Чорного моря.
АНАЛІЗ: Момент української Веллі-Фордж
Є вагомі підстави для оптимізму щодо результатів боротьби України за свою свободу.
АНАЛІЗ: Пригожин – і не тільки – не зрозумів, що Путін ніколи не прощає і не забуває
Не кожен, хто критикує російського президента, помирає насильницькою смертю, проте таких немало. Загибель керівника ПВК «Вагнера» свідчить про те, що соратники Путіна продовжують усувати неугодних.
Створення плацдарму на східному березі Дніпра змінило б ситуацію для Києва – ось чому
Плацдарми, які ЗСУ створюють на лівому березі Дніпра, вселяють стриманий оптимізм, але попереду ще довга важка робота.
АНАЛІЗ: Як понтони можуть допомогти Україні обійти мінні поля, окопи та танкові пастки
Припускають, що Україна спробує пробити російські укріплення «лінії Суровикіна» і просунутися на південний схід, щоб розколоти російські сили та ізолювати Крим. Але можливі також і інші варіанти.