Технології
Війна в Україні
січ. 26, 08:45
В «Укрзалізниці» сформують підрозділ, який моніторитиме ситуацію на залізничних шляхах. У ньому працюватимуть ветерани-залізничники, які зазнали поранення та повернулися з фронту.
Війна в Україні
січ. 25, 12:50
Наразі відомо, що сайт і кол-центр компанії "Нафтогаз" не працюють через кібератаку. Про збій в IT-системах заявила й "Укрпошта": відділення зараз можуть лише видавати посилки та приймати платежі.
Війна в Україні
січ. 24, 10:16
За даними української розвідки, хакерам вдалося знищити 280 серверів. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів.
січ. 1, 13:21
Міністр оборони України Рустем Умєров заявляє, що його відомство готове закупити в 2024 році до мільйона FPV-дронів
січ. 1, 12:56
У своєму традиційному новорічному зверненні Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що цього року Росія відчує на собі "лють українського виробництва"
гру. 20, 2023
У компанії наголошують, що сьогоднішній збій – це не нова кібератака, а усунення наслідків попередньої.
Зеленський
гру. 19, 2023
Лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон та отримати новий техпаспорт й номери поштою, заявив президент.
гру. 19, 2023
Після повної стабілізації роботи компанія здійснить нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами звʼязку через хакерську атаку.
гру. 15, 2023
Понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.
гру. 14, 2023
Після масштабного збою в роботі мобільного оператора "Київстар" з 13 грудня фахівці уже поновлюють голосовий зв'язок для клієнтів-абонентів по всій Україні.
гру. 13, 2023
Відповідальність за кібератаку взяло одне з російських псевдохакерських угруповань
лис. 26, 2023
Перше велике авіаційне підприємство в Україні, перші літаки, перший дипломований український пілот, перші «дрони», поїзд для ремонту літаків та інші розробки, які випередили час. Хто за цим стояв?
лис. 26, 2023
Враження від величезного Websummit-2023 у Лісабоні від представників українського діджиталу.
Війна в Україні
лис. 24, 2023
Як зазначив Михайло Федоров, наразі важливо масштабувати інноваційні розробки.
лис. 17, 2023
Заступник Кличка на Web Summit : українці стали ближче до світу, маємо думати про майбутнє вже зараз
В ексклюзивному коментарі Kyiv Post Владислав Андронов, заступник мера Києва Віталія Кличка, про головні висновки за результатами дискусій на Web Summit у Лісабоні.
лис. 17, 2023
У дискусії про майбутнє України в контексті війни та протидії дезінформації взяли участь Володимир Кличко та головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло.