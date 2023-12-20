Технології

січ. 25, 12:50

Наразі відомо, що сайт і кол-центр компанії "Нафтогаз" не працюють через кібератаку. Про збій в IT-системах заявила й "Укрпошта": відділення зараз можуть лише видавати посилки та приймати платежі.

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