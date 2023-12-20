Технології

Укрзалізниця створить новий підрозділ, який за допомогою БПЛА охоронятиме залізничні шляхи
Війна в Україні
січ. 26, 08:45
Укрзалізниця створить новий підрозділ, який за допомогою БПЛА охоронятиме залізничні шляхи
В «Укрзалізниці» сформують підрозділ, який моніторитиме ситуацію на залізничних шляхах. У ньому працюватимуть ветерани-залізничники, які зазнали поранення та повернулися з фронту.
Київ Пост
Хакери атакували "Нафтогаз" і "Укрпошту": подробиці
Війна в Україні
січ. 25, 12:50
Хакери атакували "Нафтогаз" і "Укрпошту": подробиці
Наразі відомо, що сайт і кол-центр компанії "Нафтогаз" не працюють через кібератаку. Про збій в IT-системах заявила й "Укрпошта": відділення зараз можуть лише видавати посилки та приймати платежі.
Київ Пост
Хакери знищили базу даних з російських супутників - ГУР
Війна в Україні
січ. 24, 10:16
Хакери знищили базу даних з російських супутників - ГУР
За даними української розвідки, хакерам вдалося знищити 280 серверів. Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 млн доларів.
Київ Пост
Умєров: у 2024-му році Україна закупить один мільйон FPV-дронів ВАЖЛИВО
 
січ. 1, 13:21
Умєров: у 2024-му році Україна закупить один мільйон FPV-дронів
Міністр оборони України Рустем Умєров заявляє, що його відомство готове закупити в 2024 році до мільйона FPV-дронів
Київ Пост
Президент Зеленський: у 2024-му Росія відчує українську лють
 
січ. 1, 12:56
Президент Зеленський: у 2024-му Росія відчує українську лють
У своєму традиційному новорічному зверненні Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що цього року Росія відчує на собі "лють українського виробництва"
Київ Пост
У "Київстарі" знову збій: що відомо
 
гру. 20, 2023
У "Київстарі" знову збій: що відомо
У компанії наголошують, що сьогоднішній збій – це не нова кібератака, а усунення наслідків попередньої.
Київ Пост
Українці зможуть купляти автівки в "Дії" - Зеленський
Зеленський
гру. 19, 2023
Українці зможуть купляти автівки в "Дії" - Зеленський
Лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон та отримати новий техпаспорт й номери поштою, заявив президент.
Київ Пост
"Київстар" відновив швидкісний інтернет у метро Києва та Харкова, мережа працює на 99%
 
гру. 19, 2023
"Київстар" відновив швидкісний інтернет у метро Києва та Харкова, мережа працює на 99%
Після повної стабілізації роботи компанія здійснить нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами звʼязку через хакерську атаку.
Київ Пост
"Київстар" заявляє про майже повну стабілізацію роботи ЕКСКЛЮЗИВ
 
гру. 15, 2023
"Київстар" заявляє про майже повну стабілізацію роботи
Понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані.
Юлія Струк
"Найбільша кібератака в історії глобального телекому". Хроніка обвалу "Київстару" (оновлено)
 
гру. 14, 2023
"Найбільша кібератака в історії глобального телекому". Хроніка обвалу "Київстару" (оновлено)
Після масштабного збою в роботі мобільного оператора "Київстар" з 13 грудня фахівці уже поновлюють голосовий зв'язок для клієнтів-абонентів по всій Україні.
Юлія Струк
У СБУ розповіли, коли "Київстар" почне запускати мобільний зв'язок та інтернет ВАЖЛИВО
 
гру. 13, 2023
У СБУ розповіли, коли "Київстар" почне запускати мобільний зв'язок та інтернет
Відповідальність за кібератаку взяло одне з російських псевдохакерських угруповань
Київ Пост
Як в Україні перші літаки будували
 
лис. 26, 2023
Як в Україні перші літаки будували
Перше велике авіаційне підприємство в Україні, перші літаки, перший дипломований український пілот, перші «дрони», поїзд для ремонту літаків та інші розробки, які випередили час. Хто за цим стояв?  
Марічка Паламарчук
Websummit-2023: штучний інтелект – вантажний поїзд «Київ-Чоп», що тягне світ вперед
 
лис. 26, 2023
ПОГЛЯД: Websummit-2023: штучний інтелект – вантажний поїзд «Київ-Чоп», що тягне світ вперед
Враження від величезного Websummit-2023 у Лісабоні від представників українського діджиталу.
Анна Романченко
В Україні з'явиться “Армія роботів та РЕБ” - Мінцифра
Війна в Україні
лис. 24, 2023
В Україні з'явиться “Армія роботів та РЕБ” - Мінцифра
Як зазначив Михайло Федоров, наразі важливо масштабувати інноваційні розробки.
Київ Пост
Заступник Кличка на Web Summit : українці стали ближче до світу, маємо думати про майбутнє вже зараз
 
лис. 17, 2023
Заступник Кличка на Web Summit : українці стали ближче до світу, маємо думати про майбутнє вже зараз
В ексклюзивному коментарі Kyiv Post Владислав Андронов, заступник мера Києва Віталія Кличка, про головні висновки за результатами дискусій на Web Summit у Лісабоні.
Київ Пост
Україна стала головною темою на ІТ-саміті року в Лісабоні ВАЖЛИВО
 
лис. 17, 2023
Україна стала головною темою на ІТ-саміті року в Лісабоні
У дискусії про майбутнє України в контексті війни та протидії дезінформації взяли участь Володимир Кличко та головний редактор Kyiv Post Богдан Нагайло.
Київ Пост