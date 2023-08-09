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Змінив ракетку на рушницю: як вторгнення Росії змінило життя зірки тенісу
Війна в Україні
сер. 9, 2023
Змінив ракетку на рушницю: як вторгнення Росії змінило життя зірки тенісу
Зірка українського тенісу Сергій Стаховський, володар 8-ми одиночних і парних титулів ATP, змінив тенісну ракетку на рушницю, після того як повномасштабне вторгнення РФ кардинально змінило його життя.
Катерина Захарченко
"Їдять дітей", українська сарана, ядерний шантаж – про що бреше російська пропаганда ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
чер. 30, 2023
"Їдять дітей", українська сарана, ядерний шантаж – про що бреше російська пропаганда
Представник Управління стратегічних комунікацій ЗСУ поділився з Kyiv Post прикладами найбільш обурливої брехні російської пропаганди.
Олександра Клітіна
20 кримінальних справ, і Придністров’я розсиплеться як картковий будинок – колишній голова розвідки Молдови ЕКСКЛЮЗИВ
 
січ. 26, 2023
20 кримінальних справ, і Придністров’я розсиплеться як картковий будинок – колишній голова розвідки Молдови
Як Росія корумпує політиків і будує мережу впливу в Молдові та ЄС.
Олександра Клітіна
Європейський банк реконструкції та розвитку допоможе у відродженні Маріуполя
 
лис. 20, 2022
Європейський банк реконструкції та розвитку допоможе у відродженні Маріуполя
18 листопада міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підписав Меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Місто активно залучає потужних міжнародних партнерів для
Kyiv Post
Українці пропонують віддати росіянам пам’ятник Катерині та повернути херсонського єнота
 
лис. 19, 2022
Українці пропонують віддати росіянам пам’ятник Катерині та повернути херсонського єнота
На сайті електронних петицій до президента України 15 листопада з’явилася пропозиція обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні. За перші 3 дні набрала понад 5 тис.
Kyiv Post
З ворожого полону повернулись троє морських піхотинців
 
лис. 19, 2022
З ворожого полону повернулись троє морських піхотинців
З російського полону повернулись троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. «З російського полону визволені троє війсь
Kyiv Post
Найновіше від американського Інституту вивчення війни (ISW)
 
сер. 12, 2022
Найновіше від американського Інституту вивчення війни (ISW)
Держдепартамент США закликав Росію припинити будь-які воєнні дії навколо Запорізької АЕС після нових повідомлень про обстріли на території станції. Російські війська провели наземні атаки на схід від
ISW