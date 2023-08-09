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Війна в Україні
сер. 9, 2023
Зірка українського тенісу Сергій Стаховський, володар 8-ми одиночних і парних титулів ATP, змінив тенісну ракетку на рушницю, після того як повномасштабне вторгнення РФ кардинально змінило його життя.
Війна в Україні
чер. 30, 2023
Представник Управління стратегічних комунікацій ЗСУ поділився з Kyiv Post прикладами найбільш обурливої брехні російської пропаганди.
січ. 26, 2023
20 кримінальних справ, і Придністров’я розсиплеться як картковий будинок – колишній голова розвідки Молдови
Як Росія корумпує політиків і будує мережу впливу в Молдові та ЄС.
лис. 20, 2022
18 листопада міський голова Маріуполя Вадим Бойченко підписав Меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Місто активно залучає потужних міжнародних партнерів для
лис. 19, 2022
На сайті електронних петицій до президента України 15 листопада з’явилася пропозиція обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на викраденого єнота із зоопарку в Херсоні. За перші 3 дні набрала понад 5 тис.
лис. 19, 2022
З російського полону повернулись троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. «З російського полону визволені троє війсь
сер. 12, 2022
Держдепартамент США закликав Росію припинити будь-які воєнні дії навколо Запорізької АЕС після нових повідомлень про обстріли на території станції. Російські війська провели наземні атаки на схід від