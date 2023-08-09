сер. 9, 2023

Зірка українського тенісу Сергій Стаховський, володар 8-ми одиночних і парних титулів ATP, змінив тенісну ракетку на рушницю, після того як повномасштабне вторгнення РФ кардинально змінило його життя.

Катерина Захарченко