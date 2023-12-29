Афіша

Афіша Пульс Києва 19 січня - 25 січня
 
січ. 19, 18:00
Афіша Пульс Києва 19 січня - 25 січня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 12 січня - 18 січня
 
січ. 12, 18:00
Афіша Пульс Києва 12 січня - 18 січня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 5 січня - 11 січня
 
січ. 5, 18:00
Афіша Пульс Києва 5 січня - 11 січня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 1 січня - 7 січня
 
гру. 29, 2023
Афіша Пульс Києва 1 січня - 7 січня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 25 грудня - 31 грудня
 
гру. 22, 2023
Афіша Пульс Києва 25 грудня - 31 грудня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
 
гру. 15, 2023
Афіша Пульс Києва 18 грудня - 24 грудня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 11 грудня - 17 грудня
 
гру. 11, 2023
Афіша Пульс Києва 11 грудня - 17 грудня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 4 грудня - 10 грудня
 
гру. 4, 2023
Афіша Пульс Києва 4 грудня - 10 грудня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 27 листопада - 3 грудня
 
лис. 27, 2023
Афіша Пульс Києва 27 листопада - 3 грудня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 20 листопада - 26 листопада
 
лис. 20, 2023
Афіша Пульс Києва 20 листопада - 26 листопада
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 13 листопада - 19 листопада
 
лис. 13, 2023
Афіша Пульс Києва 13 листопада - 19 листопада
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 6 листопада - 12 листопада
 
лис. 6, 2023
Афіша Пульс Києва 6 листопада - 12 листопада
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 30 жовтня - 5 листопада
 
жов. 30, 2023
Афіша Пульс Києва 30 жовтня - 5 листопада
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 23 жовтня - 29 жовтня
 
жов. 23, 2023
Афіша Пульс Києва 23 жовтня - 29 жовтня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 16 жовтня - 22 жовтня
 
жов. 16, 2023
Афіша Пульс Києва 16 жовтня - 22 жовтня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
Афіша Пульс Києва 9 жовтня - 15 жовтня
 
жов. 9, 2023
Афіша Пульс Києва 9 жовтня - 15 жовтня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук