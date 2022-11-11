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лис. 11, 2022
В ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post політолог, відомий письменник, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма розповів про природу війни Росії в Україні та наміри Путіна, ймовірність застосув
лис. 21, 2022
Мелітополь залишається українським містом – інтерв’ю з Іваном Федоровим, мером міста Мелітополь В інтерв’ю Kyiv Post мер Мелітополя Іван Федоров розповів про російський полон та життя в окупованому мі
лис. 28, 2022
Тварини були з відрізаними вухами. Не розумію, навіщо росіяни це зробили – керівниця Центру порятунку диких тварин UAnimals
В ексклюзивному інтерв’ю Kyiv Post керівниця Центру порятунку диких тварин UAnimals Наталія Попова розповіла про евакуацію диких тварин з зони бойових дій, звірства росіян над тваринами, проблеми і по