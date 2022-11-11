лис. 21, 2022

Мелітополь залишається українським містом – інтерв’ю з Іваном Федоровим, мером міста Мелітополь В інтерв’ю Kyiv Post мер Мелітополя Іван Федоров розповів про російський полон та життя в окупованому мі

Олександра Клітіна