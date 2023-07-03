Стиль життя
лип. 3, 2023
У п’ятницю, 7 липня, The Big Meet пропонує киянам та гостям столиці можливість відпочити, зустрітися зі старими та новими друзями, а також допомогти відновити Україну.
чер. 25, 2023
Короткий посібник, який допоможе вам відносно комфортно подорожувати автобусом, якщо дорога займає «пів життя».
бер. 12, 2023
Українська рейв-культура ще молода, але активно розвивається, незважаючи на війну.
жов. 8, 2022
З настанням осені ми відчуваємо себе заслаблими, втомленими і частіше хворіємо. Вже рідше світить сонце, і хмарна погода та дощі не додають радощів. Але життя триває, тому варто надавати всебічну підт
лип. 31, 2022
З початком війни почалось гальмування української економіки. Росіяобстрілювалаі знищувала заводиі багато об’єктів інфраструктури. Малі бізнеси, такі як індустрія краси, також спинили свою роботу.