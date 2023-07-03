Стиль життя

Нетворкінг, спілкування, пожертви на відновлення України: все це The Big Meet
 
лип. 3, 2023
Нетворкінг, спілкування, пожертви на відновлення України: все це The Big Meet
У п’ятницю, 7 липня, The Big Meet пропонує киянам та гостям столиці можливість відпочити, зустрітися зі старими та новими друзями, а також допомогти відновити Україну.
Крістофер Стюарт
Комфортна та легка 20-годинна подорож автобусом: правда чи міф
 
чер. 25, 2023
ПОГЛЯД: Комфортна та легка 20-годинна подорож автобусом: правда чи міф
Короткий посібник, який допоможе вам відносно комфортно подорожувати автобусом, якщо дорога займає «пів життя».
Анна Неплій
Культура рейву в Україні: релакс для військових та європейців ЕКСКЛЮЗИВ
 
бер. 12, 2023
Культура рейву в Україні: релакс для військових та європейців
Українська рейв-культура ще молода, але активно розвивається, незважаючи на війну.
Анна Неплій
Зміцнюємо імунітет: що робити для підтримки організму восени
 
жов. 8, 2022
Зміцнюємо імунітет: що робити для підтримки організму восени
З настанням осені ми відчуваємо себе заслаблими, втомленими і частіше хворіємо. Вже рідше світить сонце, і хмарна погода та дощі не додають радощів. Але життя триває, тому варто надавати всебічну підт
Світлана Сидоренко
Ціна краси: як б’юті індустрія б’є рекорди з відновлення
 
лип. 31, 2022
Ціна краси: як б’юті індустрія б’є рекорди з відновлення
З початком війни почалось гальмування української економіки. Росіяобстрілювалаі знищувала заводиі багато об’єктів інфраструктури. Малі бізнеси, такі як індустрія краси, також спинили свою роботу.
Юлія Мендель