Карикатури
1 день тому
Сергій Коляда про те, як минулого тижня в ООН Лавров вкотре обдурив генсека - як кажуть росіяни, «повісив локшину на вуха».
Путін
січ. 25, 11:15
Сергій Коляда про реалії вічно «великої» Росії.
січ. 13, 14:15
Сергій Коляда про те, хто може перекупити Угорщину в обмін на гроші для України.
січ. 6, 15:51
Сергій Коляда про те, що в Росії не виходить так, як вона хоче.
гру. 31, 2023
Сергій Коляда про новорічні побажання.
гру. 24, 2023
Сергій Коляда про викриття кремлівського руйнівника минулого Різдва та сьогодення.
гру. 19, 2023
Сергій Коляда про заяву «Путіна», що ані він, ані його двійники не збираються віддавати владу.
гру. 14, 2023
Сергій Коляда про рішучість Путіна всіма засобами блокувати продовження допомоги США Україні.
гру. 12, 2023
Сергій Коляда про зустріч Орбана з Макроном минулого тижня в Парижі
гру. 6, 2023
Сергій Коляда до Дня Збройних Сил України
гру. 1, 2023
Сергій Коляда про часткову появу Лаврова на засіданні міністрів ОБСЄ.
лис. 29, 2023
Сергій Коляда про примарного кремлівського фюрера, який пропонує мир на рашистських умовах.
лис. 20, 2023
Сергій Коляда про те, як Путіна викинули з «великої гри».
Путін
лис. 16, 2023
Сергій Коляда про російських холопів, готових виконувати веління свого нинішнього царя.
Путін
лис. 11, 2023
Сергій Коляда про те, чи Путін взагалі справжній.
лис. 9, 2023
Сергій Коляда про останню рашистську суїцидальну схему – залізниця в пекло!