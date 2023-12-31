Карикатури

Лавров знову «вішає» Гутеррешу локшину на вуха
 
1 день тому
Лавров знову «вішає» Гутеррешу локшину на вуха
Сергій Коляда про те, як минулого тижня в ООН Лавров вкотре обдурив генсека - як кажуть росіяни, «повісив локшину на вуха».
Сергій Коляда
Кремлівський цар відповів на масові протести в Росії через відсутність опалення в будинках
Путін
січ. 25, 11:15
Кремлівський цар відповів на масові протести в Росії через відсутність опалення в будинках
Сергій Коляда про реалії вічно «великої» Росії.
Сергій Коляда
Кому вдасться відкупитися від Орбана - Росії чи ЄС?
 
січ. 13, 14:15
Кому вдасться відкупитися від Орбана - Росії чи ЄС?
Сергій Коляда про те, хто може перекупити Угорщину в обмін на гроші для України. 
Сергій Коляда
Збройні Сили України протидіють посиленим атакам Росії
 
січ. 6, 15:51
Збройні Сили України протидіють посиленим атакам Росії
Сергій Коляда про те, що в Росії не виходить так, як вона хоче.
Сергій Коляда
Сергій Коляда: 2024 без Путіна (з невеликою допомогою наших друзів)
 
гру. 31, 2023
Сергій Коляда: 2024 без Путіна (з невеликою допомогою наших друзів)
Сергій Коляда про новорічні побажання.
Сергій Коляда
Радість світу - коли Святий Миколай представить російського тирана в Гаазі
 
гру. 24, 2023
Радість світу - коли Святий Миколай представить російського тирана в Гаазі
Сергій Коляда про викриття кремлівського руйнівника минулого Різдва та сьогодення.
Сергій Коляда
Минулого тижня до Расєї звернувся той, хто називає себе Путіним
 
гру. 19, 2023
Минулого тижня до Расєї звернувся той, хто називає себе Путіним
Сергій Коляда про заяву «Путіна», що ані він, ані його двійники не збираються віддавати владу.
Сергій Коляда
За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
 
гру. 14, 2023
За зустріччю Байдена і Зеленського підглядали уважно
Сергій Коляда про рішучість Путіна всіма засобами блокувати продовження допомоги США Україні.
Сергій Коляда
Володимире, говори! Це Орбан! Я в Парижі! Не чую твоїх інструкцій
 
гру. 12, 2023
Володимире, говори! Це Орбан! Я в Парижі! Не чую твоїх інструкцій
Сергій Коляда про зустріч Орбана з Макроном минулого тижня в Парижі
Сергій Коляда
Про щурів і людей
 
гру. 6, 2023
Про щурів і людей
Сергій Коляда до Дня Збройних Сил України
Сергій Коляда
Лавров знову бойкотував
 
гру. 1, 2023
Лавров знову бойкотував
Сергій Коляда про часткову появу Лаврова на засіданні міністрів ОБСЄ.
Сергій Коляда
Вигляд із пекла
 
лис. 29, 2023
Вигляд із пекла
Сергій Коляда про примарного кремлівського фюрера, який пропонує мир на рашистських умовах.
Сергій Коляда
Двоє — компанія, троє — натовп
 
лис. 20, 2023
Двоє — компанія, троє — натовп
Сергій Коляда про те, як Путіна викинули з «великої гри».
Сергій Коляда
Російські виборці готуються «підтримати» довічне правління Путіна
Путін
лис. 16, 2023
Російські виборці готуються «підтримати» довічне правління Путіна
Сергій Коляда про російських холопів, готових виконувати веління свого нинішнього царя.
Сергій Коляда
Чутки про відставку Путіна нікуди не поділись
Путін
лис. 11, 2023
Чутки про відставку Путіна нікуди не поділись
Сергій Коляда про те, чи Путін взагалі справжній.
Сергій Коляда
Росіяни планують побудувати залізницю з Росії до Криму через окупований південь України
 
лис. 9, 2023
Росіяни планують побудувати залізницю з Росії до Криму через окупований південь України
Сергій Коляда про останню рашистську суїцидальну схему – залізниця в пекло!
Сергій Коляда