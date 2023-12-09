Спорт
січ. 21, 09:19
Українка розгромила у четвертому колі «нейтральну» росіянку Марію Тимофеєву - 6:2, 6:1.
січ. 20, 15:51
Раніше до чвертьфіналу Грендслему у своїй кар'єрі проходила лише Світоліна.
Війна в Україні
січ. 16, 18:00
Київ може бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо там змагатимуться російські та білоруські атлети. Окрім цього, є питання щодо участі іранських спортсменів, оскільки Іран постачає РФ ударні дрони.
січ. 12, 11:13
Уперше в історії австралійського «мейджора» в основній сітці виступлять одразу сім українських тенісисток.
гру. 9, 2023
Напередодні МОК допустив російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі. Однак, це рішення не стосується легкоатлетів.
Війна в Україні
гру. 5, 2023
Ветерани українського футболу перемогли команду бійців 112 бригади ТРО ЗСУ з рахунком 4:2.
Війна в Україні
лис. 23, 2023
Як посланці своєї країни, українські футболісти турбуються про те, щоб громадськість на Заході більше знала про проблеми їхньої зруйнованої війною батьківщини.
лис. 14, 2023
В інтерв’ю з Олексієм Малецьким ви дізнаєтесь про "кухню" українського кіберспорту і про те, як його змінило повномасштабне вторгнення Росії
лис. 9, 2023
Вадим Гутцайт працював на цій посаді з березня 2020 року. Він був одним з "найстаріших" міністрів в уряді Шмигаля.
Війна в Україні
лис. 7, 2023
У вівторок у Гамбурзі донецький "Шахтар" приймає "Барселону" в Лізі чемпіонів. Іспанці фаворити, але генеральний директор українського клубу заявив, що "Шахтар" збирається не просто перемогти.
жов. 27, 2023
Майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії український футбол продовжує матчі свого третього сезону в умовах війни, показуючи доволі дивовижні результати.
вер. 18, 2023
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ярослава Магучіх продовжує змагатись і здобувати нові перемоги під прапором України на шляху до Олімпійських ігор у Парижі.
Війна в Україні
вер. 13, 2023
На вихідних у Дюссельдорфі стартували «Ігри Нескорених-2023». Прес-конференція української делегації продемонструвала значну підтримку України та її армії з боку міжнародної спільноти.
Розслідування
сер. 29, 2023
В цей раз журналісти опублікували папери, що підтверджують контракти з "ДНР".
сер. 27, 2023
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа та відстояв чемпіонські титули в надважкій вазі.
Війна в Україні
сер. 9, 2023
Зірка українського тенісу Сергій Стаховський, володар 8-ми одиночних і парних титулів ATP, змінив тенісну ракетку на рушницю, після того як повномасштабне вторгнення РФ кардинально змінило його життя.