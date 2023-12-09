Спорт

Марта Костюк уперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open
 
січ. 21, 09:19
Марта Костюк уперше вийшла до чвертьфіналу Australian Open
Українка розгромила у четвертому колі «нейтральну» росіянку Марію Тимофеєву - 6:2, 6:1.
Київ Пост
Світоліна і Ястремська вийшли до 1/8 фіналу Australian Open
 
січ. 20, 15:51
Світоліна і Ястремська вийшли до 1/8 фіналу Australian Open
Раніше до чвертьфіналу Грендслему у своїй кар'єрі проходила лише Світоліна.
Київ Пост
Україна може бойкотувати Олімпіаду в Парижі – міністр спорту ЕКСКЛЮЗИВ
Війна в Україні
січ. 16, 18:00
Україна може бойкотувати Олімпіаду в Парижі – міністр спорту
Київ може бойкотувати Олімпіаду в Парижі, якщо там змагатимуться російські та білоруські атлети. Окрім цього, є питання щодо участі іранських спортсменів, оскільки Іран постачає РФ ударні дрони.
Марина Шашкова
Українські тенісистки встановили новий національний рекорд на Australian Open
 
січ. 12, 11:13
Українські тенісистки встановили новий національний рекорд на Australian Open
Уперше в історії австралійського «мейджора» в основній сітці виступлять одразу сім українських тенісисток.
Київ Пост
Повернення росіян на Олімпіаду: хто зможе взяти участь
 
гру. 9, 2023
Повернення росіян на Олімпіаду: хто зможе взяти участь
Напередодні МОК допустив російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі. Однак, це рішення не стосується легкоатлетів.
Київ Пост
У День Волонтера військові зіграли з ветеранами українського футболу
Війна в Україні
гру. 5, 2023
У День Волонтера військові зіграли з ветеранами українського футболу
Ветерани українського футболу перемогли команду бійців 112 бригади ТРО ЗСУ з рахунком 4:2.
Юлія Струк
Українські футболісти за кордоном допомагають Україні бути почутою в світі
Війна в Україні
лис. 23, 2023
Українські футболісти за кордоном допомагають Україні бути почутою в світі
Як посланці своєї країни, українські футболісти турбуються про те, щоб громадськість на Заході більше знала про проблеми їхньої зруйнованої війною батьківщини.
Давид Кириченко
Повномасштабне вторгнення РФ зробило український кіберспорт унікальним
 
лис. 14, 2023
Повномасштабне вторгнення РФ зробило український кіберспорт унікальним
В інтерв’ю з Олексієм Малецьким ви дізнаєтесь про "кухню" українського кіберспорту і про те, як його змінило повномасштабне вторгнення Росії
Анна Неплій
"Ми з командою встигли багато": міністр спорту прокоментував свою відставку
 
лис. 9, 2023
"Ми з командою встигли багато": міністр спорту прокоментував свою відставку
Вадим Гутцайт працював на цій посаді з березня 2020 року. Він був одним з "найстаріших" міністрів в уряді Шмигаля.
Київ Пост
"Нас не знищити": рішуче послання "Шахтаря" з Гамбурга
Війна в Україні
лис. 7, 2023
"Нас не знищити": рішуче послання "Шахтаря" з Гамбурга
У вівторок у Гамбурзі донецький "Шахтар" приймає "Барселону" в Лізі чемпіонів. Іспанці фаворити, але генеральний директор українського клубу заявив, що "Шахтар" збирається не просто перемогти.
AFP
Український футбол в часи війни переживає один із найцікавіших своїх сезонів ЕКСКЛЮЗИВ
 
жов. 27, 2023
ПОГЛЯД: Український футбол в часи війни переживає один із найцікавіших своїх сезонів
Майже через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії український футбол продовжує матчі свого третього сезону в умовах війни, показуючи доволі дивовижні результати.
Давид Кириченко, Ендрю Тодос
Українська легкоатлетка здобула золото зі стрибків у висоту
 
вер. 18, 2023
Українська легкоатлетка здобула золото зі стрибків у висоту
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ярослава Магучіх продовжує змагатись і здобувати нові перемоги під прапором України на шляху до Олімпійських ігор у Парижі.
Піт Шмігель
Ігри Нескорених 2023 — підтримка України стає очевидною з перших хвилин
Війна в Україні
вер. 13, 2023
Ігри Нескорених 2023 — підтримка України стає очевидною з перших хвилин
На вихідних у Дюссельдорфі стартували «Ігри Нескорених-2023». Прес-конференція української делегації продемонструвала значну підтримку України та її армії з боку міжнародної спільноти.
Kyiv Post
Компанії керівника НОК Бубки продовжують працювати з росіянами - розслідування
Розслідування
сер. 29, 2023
Компанії керівника НОК Бубки продовжують працювати з росіянами - розслідування
В цей раз журналісти опублікували папери, що підтверджують контракти з "ДНР".
Катерина Захарченко
Усик переміг Дюбуа нокаутом
 
сер. 27, 2023
Усик переміг Дюбуа нокаутом
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа та відстояв чемпіонські титули в надважкій вазі.
Kyiv Post
Змінив ракетку на рушницю: як вторгнення Росії змінило життя зірки тенісу
Війна в Україні
сер. 9, 2023
Змінив ракетку на рушницю: як вторгнення Росії змінило життя зірки тенісу
Зірка українського тенісу Сергій Стаховський, володар 8-ми одиночних і парних титулів ATP, змінив тенісну ракетку на рушницю, після того як повномасштабне вторгнення РФ кардинально змінило його життя.
Катерина Захарченко