Україна
Війна в Україні
11 годин тому
У Міноборони зауважили, що зміна менеджменту – це перший крок до кардинального перезавантаження агенції.
Путін
11 годин тому
Журналісти опублікували відео, присвячене неофіційній резиденції президента Росії Володимира Путіна в Карелії, яку почали будувати близько десяти років тому.
Війна в Україні
12 годин тому
Перший напад з використанням північнокорейських балістичних ракет відбувся наприкінці грудня 2023 року.
12 годин тому
Сьогодні Рада ЄС продовжила економічні санкції проти Росії через агресію проти України на наступні шість місяців.
Українська політика
13 годин тому
18 нових стандартів НАТО стосуються навчання, навігації та водолазної діяльності.
Війна в Україні
13 годин тому
За даними "АТЕШ", росіяни намагаються застосовувати "Град" для знищення морських дронів, які українці використовують для ураження кораблів ЧФ Росії. Однак ця тактика частіше не спрацьовує.
Війна в Україні
14 годин тому
У ЗСУ наголосили, що поблизу населеного пункту дійсно тривають запеклі бої.
14 годин тому
За останні пʼять років за допомогою пошукової системи в судовому реєстрі «Бабуся» зафіксовано понад 600 справ щодо булінгу в навчальних закладах. Яким може бути покарання за булінг в Україні.
15 годин тому
Український лідер говорив, зокрема, про оновлення законодавства щодо мобілізації, чоловіків призовного віку за кордоном, соцдопомогу українським біженцям та позицію Шольца щодо війни.
Росія
15 годин тому
Хвиля атак безпілотниками на російські нафтопереробні заводи продовжується. Сьогодні вранці дрон, схоже, впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на НПЗ у Ярославлі.
Розслідування
15 годин тому
Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність співробітникам російської ФСБ.
Війна в Україні
16 годин тому
Індія бажає дистанціюватися від свого найбільшого постачальника зброї — РФ, яка через війну в Україні не здатна постачати боєприпаси та запчастини.
Війна в Україні
17 годин тому
Російські опорні пункти разом із важкою технікою та особовим складом бійці ССО знищили вщент. За допомогою дрону ЗСУ встановили на місці розбитих опорних пунктів синьо-жовтий прапор.
17 годин тому
Минулого року в Україні було зафіксовано понад 360 випадків рейдерства, проте до суду доходить мінімальна кількість таких справ.
18 годин тому
Напередодні перемовин угорський урядовець анонсував тему відновлення колишніх прав угорської громади на Закарпатті.
18 годин тому
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив свою декларацію про доходи, яка засвідчила, що за два роки доходи його родини впали в кілька разів.