Культура
Війна в Україні
січ. 23, 18:15
Вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар".
січ. 20, 14:23
95 літ від дня народження кінорежисера, сценариста, письменника, громадського діяча, багатолітнього директора кіностудії імені Олександра Довженка Миколи Мащенка (1929 - 2013).
січ. 18, 17:32
Стрічку знімали в Херсоні та Херсонській області, зокрема в нині окупованих Олешківських пісках. Фільмування закінчили всього за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.
Київ
січ. 12, 16:45
У Франції виготовили колекційні купюри “нуль євро” із зображенням Золотих воріт
січ. 9, 16:24
Причини смерті артиста наразі не повідомляються
січ. 5, 18:00
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
січ. 5, 16:27
Щонайменше сім кримінальних проваджень проти священнослужителів так званої УПЦ МП, яка, по суті, є частиною РПЦ, відкрила СБУ після початку повномасштабного вторгнення.
гру. 31, 2023
У списку - книги Євгенії Кузнєцової, Ілларіона Павлюка, Андрія Сем'янківа та Ірени Карпи.
гру. 31, 2023
Ростислав Карандєєв переконаний, що культура є важливою для боротьби з російською агресією.
гру. 31, 2023
У списку новорічних фільмів - «Гаррі Поттер», «Сам удома», «Щедрик» та «Різдвяна історія».
гру. 30, 2023
Стрічка вважається одним із канонічних фільмів українського поетичного кіно.
гру. 24, 2023
Команда Kyiv Post вітає всіх українців з Різдвом!
гру. 24, 2023
До 130-річчя від дня народження українського письменника Миколи Хвильового.
Київ
гру. 20, 2023
За пропозицію перейменування вулиці проголосувало понад 550 мешканців.
гру. 19, 2023
Британський актор і письменник Стівен Фрай став частиною команди, що зняла фільм про війну в Україні.
гру. 17, 2023
Пам’ятку історії та архітектури в центрі Києва, занедбану і полишену, охороняє справжній янгол-охоронець. Унікальна історія боротьби за збереження історичної пам’яті в нашій публікації.