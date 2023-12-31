Культура

Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар-2024" ВАЖЛИВО
Війна в Україні
січ. 23, 18:15
Український фільм "20 днів у Маріуполі" номінували на "Оскар-2024"
Вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар".
Київ Пост
Все перемагає любов… Про Миколу Мащенка
 
січ. 20, 14:23
Все перемагає любов… Про Миколу Мащенка
95 літ від дня народження кінорежисера, сценариста, письменника, громадського діяча, багатолітнього директора кіностудії імені Олександра Довженка Миколи Мащенка (1929 - 2013).
Сергій Тримбач
На Берлінале відбудеться світова прем’єра українського фільму "Редакція"
 
січ. 18, 17:32
На Берлінале відбудеться світова прем’єра українського фільму "Редакція"
Стрічку знімали в Херсоні та Херсонській області, зокрема в нині окупованих Олешківських пісках. Фільмування закінчили всього за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.
Київ Пост
Заповідник "Софія Київська" запускає продаж колекційних купюр із зображенням Золотих воріт
Київ
січ. 12, 16:45
Заповідник "Софія Київська" запускає продаж колекційних купюр із зображенням Золотих воріт
У Франції виготовили колекційні купюри “нуль євро” із зображенням Золотих воріт
Київ Пост
Народний артист України Віталій Білоножко помер у віці 70 років
 
січ. 9, 16:24
Народний артист України Віталій Білоножко помер у віці 70 років
Причини смерті артиста наразі не повідомляються
Київ Пост
Афіша Пульс Києва 5 січня - 11 січня
 
січ. 5, 18:00
Афіша Пульс Києва 5 січня - 11 січня
Культурні події. Афіша. Концерти. Музика. Балет. Виставки. Вистави. Розваги. Дозвілля. Арт. Стендап.
Марічка Паламарчук
СБУ відкрила сім кримінальних проваджень проти священників УПЦ МП
 
січ. 5, 16:27
СБУ відкрила сім кримінальних проваджень проти священників УПЦ МП
Щонайменше сім кримінальних проваджень проти священнослужителів так званої УПЦ МП, яка, по суті, є частиною РПЦ, відкрила СБУ після початку повномасштабного вторгнення.
Київ Пост
Найпопулярніші книги сучасної української прози, які купували українці у 2023 році
 
гру. 31, 2023
Найпопулярніші книги сучасної української прози, які купували українці у 2023 році
У списку - книги Євгенії Кузнєцової, Ілларіона Павлюка, Андрія Сем'янківа та Ірени Карпи.
Київ Пост
Культурна спадщина України потребує більш потужної підтримки, - Карандєєв
 
гру. 31, 2023
Культурна спадщина України потребує більш потужної підтримки, - Карандєєв
Ростислав Карандєєв переконаний, що культура є важливою для боротьби з російською агресією.
Київ Пост
Що подивитися на Новий рік: Київстар ТБ надав вільний доступ до контенту до 7 січня
 
гру. 31, 2023
Що подивитися на Новий рік: Київстар ТБ надав вільний доступ до контенту до 7 січня
У списку новорічних фільмів - «Гаррі Поттер», «Сам удома», «Щедрик» та «Різдвяна історія».
Київ Пост
Фільму Леоніда Осики «Камінний хрест» - 55 
 
гру. 30, 2023
Фільму Леоніда Осики «Камінний хрест» - 55 
Стрічка вважається одним із канонічних фільмів українського поетичного кіно.
Олег Чорний
Щасливого Різдва!
 
гру. 24, 2023
Щасливого Різдва!
Команда Kyiv Post вітає всіх українців з Різдвом!
Київ Пост
Микола Хвильовий: життя і тексти 
 
гру. 24, 2023
Микола Хвильовий: життя і тексти 
До 130-річчя від дня народження українського письменника Миколи Хвильового.
Юрій Шаповал
Вулиця на столичній Воскресенці перейменована на честь засновника місцевості - Остафія Дашкевича
Київ
гру. 20, 2023
Вулиця на столичній Воскресенці перейменована на честь засновника місцевості - Остафія Дашкевича
За пропозицію перейменування вулиці проголосувало понад 550 мешканців.
Київ Пост
Стівен Фрай долучився до створення фільму про війну в Україні
 
гру. 19, 2023
Стівен Фрай долучився до створення фільму про війну в Україні
Британський актор і письменник Стівен Фрай став частиною команди, що зняла фільм про війну в Україні.
Київ Пост
Янгол-охоронець садиби Мурашка
 
гру. 17, 2023
Янгол-охоронець садиби Мурашка
Пам’ятку історії та архітектури в центрі Києва, занедбану і полишену, охороняє справжній янгол-охоронець. Унікальна історія боротьби за збереження історичної пам’яті в нашій публікації.
Марічка Паламарчук