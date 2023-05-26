ЕКСКЛЮЗИВ
Конгрес ставить під загрозу майбутнє України й Америки
Республіканці, які сповідують принцип «Америка перш за все», грають на руку Путіну, даючи Кремлю час відновити свої сили та згодом напасти на Україну для скоєння ще жахливіших звірств.
Для залучення інвестицій у відновлення України варто значно покращити бізнес-середовище
Ferrexpo plc планує інвестувати до 3 мільярдів доларів у подвоєння потужностей з виробництва українських високоякісних залізорудних окатків.
Самовпевнений Путін похвалився російськими «завоюваннями» в Україні
Оскільки російське вторгнення наразі наближається до своєї другої річниці, російський диктатор, очевидно, вже не відчуває потреби приховувати свої справжні наміри.
Аналіз: Висновки щодо виборчих перспектив Трампа після Айови
Трамп має намір балотуватися на вибори президента США 2024 року, але його перемога в жодному разі не гарантована.
Негаразди в раю: боротьба балійців з неслухняними туристами та візові правила
Тоді як влада Балі думає про скасування права на отримання віз для українців і росіян вже після прибуття на острів, багато українців відчувають несправедливість щодо себе через російських туристів.
Невже ми наближаємось до світової війни?
Якщо зараз не показати рішучого та відважного лідерства, світ потрапить у вогонь третьої світової війни або ж зіткнеться зі змінами, які призведуть до значного погіршення становища людства.
ЕКСКЛЮЗИВ
Україна та Румунія домовилися про розширення співпраці в галузі цифрових технологій
Цифровізація майже кожного аспекту людського життя є основою нової синергії між Україною та однією із її найближчих сусідок та партнерок.
Оборонні витрати США наразі нижче довоєнного рівня, і це є історичним мінімумом
Якби ми сприймали війну в Україні так само серйозно, як війну в Кореї, тоді ми були б готові витратити понад 4,4 трильйона доларів на оборону, що в два рази перевищує весь ВВП Росії.
Відвоювати повітряний простір України
Як багато хто й очікував, наприкінці 2023 року, з початком зими, Росія знову посилила свої ракетні та безпілотні атаки на цивільну інфраструктуру України.
Що мають зробити західні союзники для України – і для себе
Вибір, зроблений демократіями, які підтримують Україну, матиме вирішальне значення для результату війни, яка триває.
Україна потребує українських приватних підприємств
Відомий економіст, який вже довгий час спостерігає за діяльністю олігархів, розмірковує про хороше, погане та незамінне в економіці України.
Думки вголос – два роки на чолі Kyiv Post
Роздуми головного редактора Богдана Нагайла з нагоди другої річниці його вступу на посаду.