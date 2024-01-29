До 700-го дня повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський прокоментував урядовий законопроєкт про мобілізацію, необхідність повернення українських чоловіків призовного віку, варіант проходження соцдопомоги українським біженцям через нашу державу і позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо війни в Україні.

Kyiv Post зібрав головні тези з інтерв'ю українського лідера німецькому телеканалу ARD.

Мобілізація має відбуватися лише по справедливості

Зеленський наголосив, що новий законопроєкт про мобілізацію, який був повернутий у Кабмін на доопрацювання, має бути справедливим. А ключовими пунктами у ньому є демобілізація та діджиталізація мобілізації.

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"Є люди, які вже 700 днів перебувають на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави, як і кожен українець... Проте потрібні справедливі ротації, потрібно давати широкі відпустки. Грошима все перекрити не можна, хоча заробітні плати - високі, але тим не менш потрібна справедливість у цьому напрямку", - сказав він, зазначивши, що очікує від міністерства оборони документ, який передбачатиме справедливу мобілізацію.

Президент України розповів, що також попросив військових і народних депутатів унеможливити в законопроєкті "шанси ТЦК ходити по вулицях".

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"Дуже неправильно, коли представники ТЦК ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - пояснив він.

За словами Зеленського, наразі процеси мобілізації потребують сучасного і цифрового підходу: "Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату. Ми дуже цифровізована країна, ми налагодили цей процес і під час Covid, і під час війни, тож немає проблем вирішити це питання сучасно".

Чоловіки призовного віку повинні бути в Україні

З іншого боку, в контексті справедливості український лідер висловив бажання, аби чоловіки призовного віку повернулися до України.

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"Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом і мобілізаційного віку, щоб вони були в Україні. І питання не в тому, що вони усі повинні бути на фронті, бо в нас велика армія. Питання - у справедливості. Люди повинні сплачувати податки, бо ці гроші ми потім віддаємо нашим військовим", - сказав він.

Зеленський пояснив, що "не кричить" канцлеру Шольцу, аби той повернув українських чоловіків мобілізаційного віку.

"Ми живемо в демократичному світі. Якщо є людина, яка поза законом знаходиться в іншій державі, то не треба говорити: "Поверни їх" або "Нумо швидко приїжджай". Треба, щоб працював закон, і вже відповідно до цього закону компетентні органи мають виконувати свою роботу", - додав президент України.

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Соцдопомогу українським біженцям має розподіляти Київ

Зеленський вважає набагато кращим варіантом, якщо соціальна допомога українським біженцям з боку різних країн буде спочатку надходити до України, таким чином підтримуючи національну економіку.

"Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент - наприклад, людина виїхала, перебуває за кордоном і отримує підтримку від Німеччини. Ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас.... Я зараз узагальнюю... Тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже перерозподіляла б ці гроші в залежності від того, де знаходиться людина", - розповів він.

Шольц зрозумів, що Путін - це загроза

На думку українського президента, останнім часом німецький канцлер усвідомив загрозу, яку лідер Росії Путін несе не лише Україні, а й усій Європі.

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"Мені здається, що деякі речі канцлер зрозумів більше. Мені здається, що він більше зрозумів, що Путін - це не прізвище, а загроза, і не тільки Україні. Він [Шольц] думав не тільки про Україну, а й про свій народ. Я думаю, що він відчуває, що якщо ми не витримаємо, то Росія буде ближче до Німеччини. Де вона буде - на кордонах Німеччини, Польщі, Балтики - я не можу вам сказати. Хто перший на цьому шляху, не дай Боже, я теж не можу вам сказати. Але те, що канцлер розуміє, що є такий ризик, а це точно Третя світова війна, то це факт. А Олаф Шольц сьогодні не тільки канцлер Німеччини, він один з лідерів Європи. А тому його кроки - це кроки лідера", - розповів Зеленський, коментуючи свої взаємини з канцлером ФРН і свій останній візит до Німеччини.

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Війна на виснаження розпочалася ще 2014 року

"Чим відрізняється війна на виснаження, яка триває 700 днів, від війни на виснаження, яка була 1400 днів? Виснажуються різні верстви населення, фінанси, партнери, військові. А діти? Будь-яка війна - це трагедія. Будь-яка війна - це виснаження. Я - Президент України. Я чітко розумію, як живе наша країна - від військових до цивільного сектору. Я вважаю, що війна на виснаження почалася ще у 2014 році, коли почалася окупація територій нашої держави", - резюмував український лідер.

Нагадаємо, президент Зеленський наголосив, що українці разом захищають Європу та світ.