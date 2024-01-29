Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD наголосив, що українці разом захищають Європу та світ, пише Укрінформ.

"Безумовно, що питання стосовно людей, які на фронті, - це питання номер один. У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А 30 мільйонів людей працюють... Тому, коли ми говоримо про всіх людей, що в Україні, - вони захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях. У нас багато оборонних підприємств, де працюють люди, а також це вчителі, медики", - зазначив Президент.

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Він наголосив, що чимало людей виїхали з України з тих чи інших причин, насамперед тому, що рятували своїх дітей. На сьогодні частина з них повернулася.

"І сьогодні (тим), хто повернувся, ми їм вдячні. Бо в Україні не тільки потрібно воювати, Україну потрібно і будувати", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки за участі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і доручив підготувати плани захисту міст і критичних обʼєктів від терору РФ з повітря.

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